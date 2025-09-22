La tripletta su rigore contro il Newcastle nel novembre 2024 è valso all'esterno olandese il prestigioso riconoscimento. Anche papà Patrick è entrato nel libro dei record nel lontano 1995

Alessandro Stella 22 settembre - 18:05

Il confronto con un padre famoso nel mondo del calcio è spesso difficile da sostenere. Ma a volte, invece, i figli riescono a superare o quantomeno ad emulare i traguardi dei genitori. Come nel caso di Justin Kluivert, attuale attaccante del Bournemouth. Il 26enne olandese è stato inserito infatti nel Guinness World Record, così come accaduto diversi anni fa a suo papà Patrick Kluivert, celebre ex centravanti di Ajax, Barcellona e Milan.

Ma quale gesto calcistico è valso questo prestigioso riconoscimento a Justin Kluivert? L'esterno è stato premiato per aver siglato il maggior numero di gol su rigore in un match di Premier League. Era il 30 novembre 2024, giorno della sfida tra Bournemouth e Newcastle.

Justin Kluivert e quella tripletta da record contro il Newcastle — Durante la citata partita Kluivert ha contribuito alla vittoria finale (4-2) dei suoi, realizzando un qualcosa mai riuscito nella storia del calcio inglese. Tre rigori calciati e tutti segnati tra il 3', il 18' e il 74' minuto. Quelle reti tra l'altro si sono poi rivelate preziose per il proseguo della stagione dei Cherries, che da quel momento hanno iniziato una striscia di risultati positivi durata per ben 12 giornate. Un risultato che ha permesso poi al club di salvarsi con largo anticipo.

Kluivert ha chiuso la scorsa stagione con ben 12 gol e 4 assist in 34 presenze, mentre quest'anno nonostante l'ottima nuova partenza della sua squadra deve ancora trovare la via della rete. Ma intanto può festeggiare la presenza del suo nome nel libro dei record, proprio come l'uomo che lo ha messo al mondo.

Patrick Kluivert, il marcatore più giovane in una finale di Champions League — Patrick Kluivert è invece entrato nel Guinness World Record grazie ad una rete singola, ma probabilmente ancora più importante. L'attuale allenatore della Nazionale indonesiana è approdato nel record il 24 maggio del 1995. Finale di Champions League. Ajax contro il Milan degli invincibili. Al minuto 85, l'allora 18enne Kluivert (entrato poco prima al posto di Litmanen) segna il gol decisivo e regala agli olandesi la coppa dalle grande orecchie.

Da quel giorno Patrick Kluivert è il giocatore più giovane ad aver segnato in una finale di Champions League. Un record che resiste tuttora a distanza di 30 anni. Un altro traguardo che quindi merita assolutamente la certificazione nel Guinnes World.