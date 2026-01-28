L'attaccante del Tottenham ed ex Juventus è rimasto illeso. L'allenatore Frank: "È stato solo un pneumatico che si è rotto". A soccorrerlo il compagno Odobert

Mattia Celio Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 19:46)

Kolo Muani nelle ultime ore è finito prepotentemente nella lista dei possibili acquisti della Juventus. I bianconeri stanno tentando di riportare il francese a Torino ma nel frattempo proprio il giocatore del Tottenham è stato nelle ultime protagonista di uno spaventoso incidente stradale a Hertfordshire, distante pochi chilometri dal nord di Londra. La dinamica della situazione.

Kolo Muani, incidente stradale per l'ex Juventus: "Solo grande paura" — Grande paura per l'attaccante del Tottenham (in prestito dal Psg) Kolo Muani, tornato nel mirino della Juventus. Nella mattina di ieri 27 gennaio, il francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Londra insieme al compagno di squadra Wilson Odobert. Fortunatamente entrambi i giocatori sono rimasti illesi nonostante i danni al veicolo e il grande spavento.

Sui social sono circolate delle foto che mostravano la Ferrari nera dell’attaccante danneggiata e, in piedi di fronte a questa, il giovane insieme al compagno di squadra. Quest’ultimo non era con lui in auto ma appena dietro, e si è fermato per prestare soccorso. I due erano diretti in aeroporto per raggiungere la squadra in vista della trasferta in Germania per la sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Secondo fonti vicine al club sono stati sottoposti a controlli medici di routine subito dopo l'impatto con il veicolo e i risultati sono stati rassicuranti: "Kolo Muani e Wilson Odobert stanno entrambi bene. Purtroppo sono rimasti coinvolti in un piccolo incidente. Tutti gli altri coinvolti stanno bene. È stato uno pneumatico che è esploso. Ripartiranno un po' più tardi stasera", ha confermato poi il tecnico degli Spurs Thomas Frank. Entrambi i calciatori, dunque, saranno a disposizione per la partita di questa sera.