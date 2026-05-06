In attesa di illuminare il campo dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera, Khvicha Kvaratskhelia è tornato indietro nel tempo raccontando del suo idolo d'infanzia e del legame che è riuscito a creare con lui nel momento in cui ha iniziato a incutere timore alle grandi difese dei club europei. L'attaccante georgiano ha fatto il nome di un ex Real Madrid, ma se banalmente spesso si pensa a icone come Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane, Kvara ha invece dichiarato di ispirarsi ad un'altra leggenda madrilena e il retroscena raccontato dall'ex Napoli è ancor più curioso.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

L'idolo di Kvaratskhelia e il curioso retroscena

Da bambino adoravo

Guti

. Sapete, guardavo le sue partite e mi piaceva molto il suo modo di pensare, i passaggi che faceva… per cui era il mio idolo

Intervistato ai microfoni di DAZN,ha rivelato che il suo idolo da bambino era: "". Dunque, niente, nel cuore del giovane attaccante georgiano faceva breccia l'immensa classe del grande ex regista mancino del

PARIS, FRANCE - APRIL 08: Khvicha Kvaratskhelia of PSG controls the ball during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg match between Paris Saint-Germain FC and Liverpool FC at Parc des Princes on April 08, 2026 in Paris, France.

285

All'interno del suo racconto, l'ex giocatore del Napoli ha anche rivelato un curioso retroscena riguardo la maglia che utilizzava per giocare con gli amici, affermando di scrivere il nome del suo idolo con un pennarello: "Avevo persino una maglietta su cui scrivevo 'Guti' con un pennarello e ci giocavo. Quindi sì, era il mio idolo e lo rispetto tantissimo".

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365

Live Streaming

Un legame che arriva fino ad oggi

Quel ricordo d'infanzia è rimasto vivo anche negli successivi, arrivando al coronamento del sogno di "Kvaradona" (come era solito chiamarlo la tifoseria del) nel momento in cui il volto del talentoè diventato conosciuto.

Lo stesso Guti ha parlato del legame istaurato con Khvicha Kvaratskhelia dichiarando: "Kvara? Abbiamo passato dei bei momenti insieme. Gli ho regalato una delle mie maglie e lui me ne ha data una delle sue, che ho a casa. Abbiamo avuto modo di parlare su Instagram e sono molto contento dei progressi che sta facendo".

Infine, l'ex calciatore dei blancos ha elogiato tutto il talento dell'attaccante del Paris Saint-Germain: "Si parlava di un suo possibile trasferimento al Real Madrid o al Barcellona . Penso che sia un giocatore fantastico, molto decisivo nei gol, e quando si sente a suo agio, come al PSG , è un fuoriclasse".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365