La BBC licenzia Gary Lineker per un presunto post antisemita

Il celebre ex calciatore e volto di “Match of the Day” lascia l’emittente dopo anni di collaborazione

Danilo Loda 19 maggio - 12:37

Una delle figure più riconoscibili del panorama sportivo britannico, Gary Lineker, sarà ufficialmente licenziato dalla BBC questo lunedì. L’emittente britannica ha preso la decisione dopo che l’ex attaccante della nazionale inglese ha condiviso sui social un post pro-palestinese contenente un’immagine ritenuta antisemita, scatenando un’ondata di proteste pubbliche e istituzionali.

Gary Lineker, il post e le scuse: “Non condividerei mai nulla di antisemita consapevolmente” — L’immagine in questione raffigurava un topo, simbolo che, secondo numerosi osservatori, è stato storicamente utilizzato nella propaganda nazista per disumanizzare gli ebrei. Nonostante Lineker abbia subito rimosso il post e si sia scusato pubblicamente. La BBC ha comunque ritenuto la situazione ormai insostenibile per la sua immagine e per i principi di imparzialità editoriale.

"Su Instagram ho ripubblicato contenuti che, come ho scoperto in seguito, contenevano riferimenti offensivi"", ha scritto Lineker. "Mi pento profondamente di questi riferimenti. Non condividerei mai consapevolmente nulla di antisemita. Va contro tutto ciò in cui credo. Il post è stato rimosso non appena ne sono venuto a conoscenza. Pur credendo fermamente nell'importanza di parlare apertamente di questioni umanitarie, inclusa la tragedia che si sta svolgendo a Gaza, so anche che il modo in cui lo facciamo è importante. Mi assumo la piena responsabilità di questo errore. Questa immagine non riflette le mie opinioni. È stato un mio errore e mi scuso sinceramente."

Una carriera tra sport e posizioni pubbliche — Il rapporto tra Lineker e la BBC si era già incrinato nel 2023, quando il conduttore fu temporaneamente sospeso per aver paragonato le politiche migratorie del governo britannico alla retorica della Germania nazista degli anni ’30. Allora, Lineker difese con forza le sue dichiarazioni, evidenziando l’importanza di parlare apertamente di ingiustizie umanitarie, anche a costo di sfidare l’imparzialità richiesta dal suo ruolo.

Da sempre molto attivo su temi sociali e umanitari, Lineker aveva annunciato che avrebbe lasciato la conduzione del celebre programma sportivo "Match of the Day" a fine stagione. Ma sarebbe dovuto rimanere in BBC per commentare eventi come il Mondiale per Club e il Mondiale 2026. Ora, questi piani sono definitivamente cancellati.

BBC: “I presentatori devono rispettare l’imparzialità” — Con uno stipendio annuo di 1,6 milioni di euro, Lineker era da anni al centro di discussioni interne alla BBC. L'ex giocatore ha infatti spesso fatto utilizzo dei social per esprimere opinioni personali su questioni politiche e umanitarie. L’emittente ha ribadito che chi è legato all’azienda in modo così visibile ha “una particolare responsabilità nel rispettare l’imparzialità editoriale”.

Questa volta, le scuse non sono bastate: si chiude così un lungo capitolo della TV pubblica inglese, in cui sport, politica e comunicazione si sono spesso intrecciati.