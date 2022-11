La danza della gioia: Kazu Miura segna e festeggia nella Japan Football League

Nonostante la sua età, il leggendario attaccante continua a segnare nella quarta divisione giapponese col Suzuka Point Getters, che è allenato dal fratello Yasutoshi. L’ultima perla sabato contro l’Osaka al Mie Sports Garden

Davide Capano

Kazuyoshi Miura è una superstar in Giappone. Il giocatore, il cui soprannome è “King Kazu” nel suo paese d’origine, continua a brillare nell’attacco del Suzuka Point Getters, club della Japan Football League (JFL), l’equivalente della Serie D italiana, nonostante gli anni.

L'attaccante, che ha giocato in Italia col Genoa nella stagione 1994/1995 segnando in un derby, sta dimostrando giorno dopo giorno come l’età sia solo un numero. Nella sua ultima partita nella quarta divisione giapponese, ha segnato con un colpo di testa inarrestabile, a 55 anni e 259 giorni, il momentaneo gol del pareggio nella sconfitta interna per 1-2 contro l’Osaka.

Si discute, tuttavia, su ciò che è stato più spettacolare: il gol stesso o la celebrazione che ne è seguita sabato scorso al Mie Sports Garden di Suzuka.

Sì, perché dopo che la palla è finita in fondo al sacco, Miura ha mostrato i suoi piedi veloci mentre si esibiva in una divertente danza per la gioia dei compagni di squadra.

Era il suo secondo centro in 17 partite stagionali per il Suzuka Point Getters, nel corso della 36esima stagione da calciatore professionista.

Complessivamente, ha collezionato quasi 700 presenze a livello di club. Kazu, ad oggi, ha segnato 289 reti e si colloca al 49esimo posto tra i migliori marcatori mondiali in attività. Dopo Shinji Okazaki (50), il 55enne è il secondo capocannoniere della Nazionale giapponese con 42 gol. Ma di appendere gli scarpini al chiodo, per ora, non c’è traccia.