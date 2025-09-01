La Federcalcio tedesca omaggerà Mats Hummels per il suo addio al calcio

Durante la sua carriera è stato uno dei migliori difensori centrali al mondo e la scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma

Jacopo del Monaco 1 settembre - 11:48

Negli ultimi mesi della scorsa stagione, Mats Hummels ha preso la difficile decisione di lasciare il calcio giocato. Dopo aver giocato in patria tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il classe 1988 ha vestito anche la maglia della Roma. Nelle ultime ore, il quotidiano tedesco Bild ha riportato la notizia che la DFB, ovvero la Federcalcio tedesca, renderà omaggio all'ex difensore centrale.

L'omaggio della Federcalcio tedesca a Mats Hummels — Alle ore 20:45 di domenica 7 settembre, la Germania ospiterà l'Irlanda del Nord in occasione delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Prima della partita, il presidente della Federcalcio tedesca Neuendorf ed il dirigente Rudi Völler, ex attaccante della Roma, renderanno omaggio a Hummels, che ha deciso di ritirarsi dall'attività agonistica.

Nato nel 1988, il tedesco ha ricoperto il ruolo di difensore centrale dimostrando di essere uno dei migliori al mondo negli anni in cui scendeva in campo nei più importanti stadi in Germania ed in tutta Europa. In quasi tutta la sua carriera ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Bayern Monaco e ha vinto: 5 Bundesliga; 3 DFB-Pokal, ovvero la coppa nazionale; 6 Supercoppe tedesche.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Roma, con cui ha esordito realizzando un autogol contro la Fiorentina. Dopo un inizio difficile tra infortuni ed un'intesa mai nata con Jurić, Hummels è diventato punto di riferimento della squadra col ritorno di Ranieri sulla panchina giallorossa. Nel 2014, con la Germania, ha vinto il Mondiale in Brasile battendo l'Argentina in finale.

Quando il classe 1988 ha annunciato il ritiro, Neuendorf ha parlato di lui dicendo: "È un vero leader, che si è sempre assunto le sue responsabilità dentro e fuori dal campo. Gli siamo profondamente grati per il suo grande contributo al calcio tedesco, tra cui la vittoria del Mondiale nel 2014". Völler, invece, ha definito Hummels con le seguenti parole: "È uno dei volti che hanno caratterizzato un'epoca di grande successo per la nazionale e per la federazione tedesca".