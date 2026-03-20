Multata la Federcalcio di Israele per atteggiamenti e comportamenti razzistici.

Federico Iezzi Collaboratore 20 marzo - 19:37

La FIFA ha multato la Federcalcio israeliana per 141.700 sterline e ha emesso un avvertimento sulla sua condotta futura. Le sanzioni arrivano a seguito di una indagine sulla violazione di norme sulla discriminazione, avviata dopo una denuncia della Federazione della Palestina.

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La FIFA multa Israele per razzismo — Dopo due anni di attesa la FIFA, organo di governo del calcio mondiale, si è finalmente pronunciata con due decisioni su due denunce della FA palestinese. L'organismo, guidato da Infantino, ha sanzionato Israele per una lunga serie di comportamenti razzisti, descritti nella sentenza. Si va dagli slogan che esaltano la purezza razziale sugli spalti del Beitar Gerusalemme agli insulti rivolti ai giocatori arabi.

Per poi passare a messaggi militaristici lanciati dai leader delle leghe israeliane e del Maccabi Netanya sui loro social. L'organo palestinese aveva, in realtà, chiesto la sospensione dell'Israel Football Association. Secondo quanto scritto dalla FIFA l'IFA "Non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica di condanna, non ha lanciato alcuna campagna antidiscriminazione e non ha intrapreso iniziative per promuovere l'inclusione di giocatori arabi o palestinesi".

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Ma tace sulla Cisgiordania — Le sanzioni comminate ad Israele comprendono anche un avvertimento sul comportamento futuro di federazione e club calcistici. Inoltre, l'Ifa dovrà investire un terzo della sanzione nell'attuazione di un piano contro la discriminazione e per evitare il ripetersi di certi episodi. La squadra nazionale, poi, nelle prossime tre partite in ambito FIFA ha l'obbligo di esporre uno striscione ben visibile con la scritta 'Il calcio unisce il mondo - No alla discriminazione'.

Nessuna sanzione, invece, è arrivata per quanto riguarda la questione dei club israeliani negli insediamenti in Cisgiordania. Tali club, infatti, sono riconosciuti dall'IFA e la federcalcio della Palestina aveva chiesto alla FIFA di sanzionarli. Ma il Comitato per la governance, l'audit e la conformità, ha deciso di non intraprendere azioni: "lo status giuridico della Cisgiordania rimane una questione irrisolta e molto complessa secondo il diritto internazionale".

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