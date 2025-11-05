L'impianto sportivo, che momentaneamente ospita le partite casalinghe del Barça, sarà la cornica di una sfida particolare

Jacopo del Monaco 5 novembre - 19:18

Dalla settimana prossima tornano in campo le Nazionali, e tra queste figurano anche la Catalogna e la Palestina. Le due compagini, infatti, si affronteranno il giorno 18 novembre alle ore 18:30 in una partita a scopo benefico. Lo Stadio Olimpico Lluís Companys, situato nel quartiere Montjuic di Barcellona, sarà la cornice di quest'amichevole dalla grande importanza a livello umano.

Amichevole tra Catalogna e Palestina presso lo Stadio Olimpico di Barcellona — Dalla stagione 2023/2024, lo Stadio Olimpico Lluís Companys ospita le partite casalinghe del Barcellona a causa degli importanti lavori di ristrutturazione del Camp Nou. La prossima settimana, torneranno in azione le Nazionali e l'impianto sportivo che si trova nel quartiere Montjuic avrà il piacere di essere la cornice di un'amichevole a scopo benefico. Come riportato dal sito spagnolo Barcelona Secreta, a seguito di un accordo con la Federazione calcistica della Palestina, alle ore 18:30 del giorno 18 novembre si terrà un'amichevole tra la selezione catalana e quella del Paese asiatico. Il 12 novembre, la Catalogna annuncerà i calciatori convocati per questa partita, che avrà anche un significato importante.

I biglietti per l'amichevole potranno essere acquistati sul sito delle Federazione catalana ed i suoi canale di vendita ufficiali. Tutto il ricavato della partita tra le due selezioni sarà devoluto in beneficenza al popolo palestinese. Tra l'altro, finanzierà aiuti di tipo umanitario e la ricostruzione di Gaza. Descritta come un "gesto di fraternità", la gara amichevole è stata organizzata grazie alla collaborazione con enti differenti. Tra questi, figurano il Dipartimento dello Sport della Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcellona, l’Ajuntament de Barcellona, il Districte 11, Ciutats de Palestina ed Act x Palestine. Il match non sarà visibile in Italia, ma gli abitanti della Catalogna potranno vederlo in diretta su 3Cat.