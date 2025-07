Il Real Betis ha presentato ufficialmente la maglia da trasferta per la stagione 2025-26, firmata Hummel , con un design carico di significato. La nuova divisa rende omaggio al quartiere di Heliópolis e allo stadio Benito Villamarín, che dal 1939 rappresenta la casa storica del club. In vista dei lavori di ristrutturazione dell’impianto, che costringeranno la squadra a trasferirsi temporaneamente allo stadio La Cartuja per almeno due anni, la società ha deciso di celebrare le proprie radici con un messaggio forte e visibile anche sul campo.

La nuova maglia del Betis: colore azzurro, strisce biancoverdi e un tocco d’arte

La maglia del Betis si distingue per il colore principale: un elegante azzurro cielo, arricchito da una striscia diagonale verde-bianca che attraversa il petto. Le stesse tonalità si ritrovano sul colletto e sulle maniche. Il logo del club e quello del marchio sono ricamati, e non mancano dettagli tecnici come l’innovativa stampa a rilievo (embossing), che mostra una mappa dettagliata del quartiere Heliópolis. Sul pannello frontale si possono distinguere le strade del quartiere, lo stadio Benito Villamarín e persino il suo codice postale, trasformando la maglia in un vero e proprio tributo tessile al territorio.