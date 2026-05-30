Tra i tanti calciatori che hanno vestito la maglia del Manchester City in questi anni figura anche Benjamin Mendy. Il 31enne, però, nei suoi anni in Inghilterra ha dovuto fare i conti con un caso che lo ha coinvolto in prima persona. Il francese è stato accusato di stupro per un episodio che ha avuto luogo nella sua villa nel Cheshire. Quando accaduto, purtroppo, ha cambiato in maniera negativa la sua carriera da calciatore arrivando anche all'esclusione da parte del Manchester City. Dopo la caduta dei capi d'accusa, il giocatore è tornato in campo nrl 2023 firmando per il Lorient. Adesso, invece, gioca in Polonia con il Pogoń Stettino.

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Dalla Premier League alla Polonia: la nuova vita di Benjamin Mendy

Dopo gli anni in patria tracon cui ha vinto lanelMendy ha firmato per il Manchester City dopo che il club inglese ha versato bennelle casse dei monegaschi. Tuttavia, nei primi mesi con la nuova maglia ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e ciò lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Nell'estate delvince ilcon la Francia ma, tre anni dopo, avviene l'episodio che gli cambia la vita. Il terzino viene accusato di stupro ed i Citizens decidono di escluderlo dalla squadra.

Manchester, Inghilterra - 23 maggio 2021: Benjamin Mendy del Manchester City festeggia col trofeo della Premier League visto che il Manchester City ha vinto il campionato dopo la partita di Premier League tra Manchester City ed Everton all'Etihad Stadium. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Alla fine, Mendy viene assolto e nel 2023 torna in patria firmando per il Lorient. Intanto, vince anche la causa contro il suo vecchio club che gli ha dovuto pagare gli stipendi che erano rimasti arretrati. Dopo la prima stagione con la maglia neroarancio, il classe 1994 salta la prima parte della scorsa stagione a causa di un infortunio per poi firmare con gli svizzeri dello Zurigo. Quest'esperienza, però, è terminata a giugno dello scorso anno e, pochi mesi dopo, è passato a parametro zero al Pogoń Stettino, club della massima divisione polacca. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che Mendy, adesso, guadagna 11500 euro al mese, cifra molto inferiore rispetto al mezzo milione mensile che percepiva al Manchester City

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