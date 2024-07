La sfida di Cristiano Bacci al Boavista: vincere il derby col Porto

Dragoni contro Pantere: che sfida per Bacci!

Il derby della città Invicta, tra Dragoni e Pantere non finisce mai. Un po' come tutte le stracittadine, quando i tifosi hanno un attimo per pensare, la testa cade inevitabilmente lì. E' sentito, vissuto, chiacchierato. Un dato clamoroso emerge dalle statistiche. Il Boavista non vince da diciassette anni. Precisamente dal 2007 in casa, successo 2-1 grazie ai gol di Ricardo Silva e Ze Manel. Una bella sfida insomma si rinnoverà e attenderà anche Cristiano Bacci. Andata il 29 dicembre al do Dragao, ritorno l'11 maggio al do Bessa.