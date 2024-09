Un pomeriggio più nero e sfortunato di così il Boavista non se lo sarebbe mai aspettato. Immaginatevi la reazione di allenatore e staff tecnico nel momento in cui primo e secondo portiere vanno ko nella stessa seduta di allenamento. Roba da mettersi le mani nei capelli.

A pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, entrambi i portieri in forza al Boavista hanno alzato bandiera bianca. João Gonçalves e Luís Pires , primo e secondo portiere, hanno riportato entrambi la rottura del crociato anteriore. I due saranno sottoposti ad operazione chirurgica e saranno costretti a stare fuori per un bel po’ di tempo...

Una doppia tegola nel giro di pochi minuti. In vista dell' Estrela Amadora e di tante altre partite, il Boavista sarà costretto a rinunciare al primo e secondo portiere. La formazione portoghese, 4 punti raccolti nelle prime 4 giornate nella Liga Portugal, ha vissuto un pomeriggio che più sfortunato non si può.

Durante la stessa sessione di allenamento è saltato il crociato ad entrambi i portieri, João Gonçalves e Luís Pires. Una mazzata per le orecchio del tecnico italiano, Cristiano Bacci. Il ritorno agli allenamenti in casa Boavista, dopo la soste per le nazionali, si è trasformato in un incubo.