In un'intervista risalente allo scorso anno, Martinez ha raccontato: "Ero un ragazzo che militava in squadre femminili, ma non avevo il documento d'identità aggiornato e, di conseguenza, non potevo nemmeno giocare coi ragazzi. Ricevevo insulti e minacce da altri giocatori e spettatori, mi facevano sentire come se per me non ci fosse posto. Ho fondato il Fenix non per vincere tutto, bensì per dare uno spazio a uomini trans per giocare a calcio in un posto sicuro". Il capitano, Luke Ibanez, ha parlato del club come "una famiglia, uno spazio in cui ognuno può essere libero di esprimersi".