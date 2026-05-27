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La enorme statua di Messi, ben 21 metri di altezza, costruita in India per onorarlo sarà rimossa dalla sua attuale posizione. Il monumento, eretto a Calcutta in occasione della sua visita, sarebbe stato visto ondeggiare al vento ed è poi stato giudicato pericoloso dai tecnici del governo locale. Lo rivela la BBC che cita fonti locali indiane.

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Il Goat Tour di Messi

A 70ft statue of Leo Messi in Kolkata, India is being relocated to a safer place due to the statue being considered unsafe after ‘swaying in the wind’ 🇮🇳 pic.twitter.com/tcl4vNKHK2 — B/R Football (@brfootball) May 27, 2026

La statua di Messi in India sarà rimossa

La statua è stata ideata e costruita in occasione deldell'argentino in India (GOAT sta per Greates Of All Time). Il viaggio celebrativo, fatto con, si è svolto a dicembre ed è durato alcuni giorni. Proprio in quei giorni Messi ha svelato la statua. Peccato fosse un Messi virtuale: l'ex Barcellona è apparso su uno schermo video e ha premuto un pulsante su un telecomando. Il telo blu è caduto e il monumento celebrativo è apparso: una statua che lo raffigurava, costruita in fibra di vetro e ferro. Il tour, poi, è terminato tra polemiche e proteste. I tre calciatori si sarebbero dovuti esibire, anche con una breve partita con una formazione locali, per circa sessanta minuti allo stadio Salt Lake diIl dieci del Miami, però, è rimasto appena venti minuti in campo e in pochi sono riusciti a vederlo, ancora meno a chiedere una foto. La situazione è degenerata: i fans hanno fatto invasione di campo e hanno iniziato a lanciare oggetti verso polizia e autorità.La statua, però, è ora un problema. Secondo i media indiani, lunedì dei tecnici hanno eseguito un sopralluogo in seguito alle lamentele dei residenti che hanno visto il monumento ondeggiare al vento., membro del parlamento statale del Bengala Occidentale, ha dichiarato: "La statua della leggenda del calcio argentino è pericolosa ". Il governo intende ora rimuoverla e sta studiando un posto dove poterla ricollocare. La vicinanza ad una trafficata strada rende la statua ancora più pericolosa e complica le cose.

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