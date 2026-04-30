Habib Beye è stanco delle bugie. Intervistato prima della sfida col Nantes, il tecnico del Marsiglia ha accusato alcuni giornalisti di "scarsa etica".

Francesco Di Chio

Sabato si gioca Nantes-Olympique Marsiglia e Beye si è sottoposto alla classica conferenza stampa pre-gara. Interrogato sul momento difficile della sua squadra in Ligue 1, il tecnico ha voluto fare chiarezza circa lo spogliatoio e ha anche lanciato delle frecciate a tutta la stampa, accusandola di dire il falso sul suo conto.

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Habib Beye
Habib Beye, tecnico del Marsiglia - ph biba2323officiel/Instagram

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"Alcuni mancano di etica"

Il suo Marsiglia non sta affatto vivendo un buon momento, con una sola vittoria nelle ultime 5 gare e l'obiettivo Champions League che si fa sempre più difficile da raggiungere. Ma l'allenatore non è preoccupato circa le voci che vedrebbero delle tensioni all'interno dello spogliatoio come la causa di queste difficoltà. L'allenatore ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalla scarpa, soprattutto con la stampa, colpevole secondo lui di aver mistificato la realtà in più di un'occasione.

"Sento un sacco di cose sullo spogliatoio e vorrei che la gente parlasse con i giocatori, perché da quello che sento, a volte ho l'impressione che alcune persone, e parlo di una minoranza, manchino di etica giornalistica". Per il tecnico non è corretto che, in mancanza di informazioni, i media ne inventino pur di dare degli scoop. "Quando vedo le bugie che vengono diffuse su così tante cose, meglio che non commento. Io non sono mai stato uno che nega ciò che viene scritto, ma onestamente, continua a tornarmi in mente, ed è scoraggiante. Quando non hai le informazioni, non dovresti cercare di inventarle".

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Beye e il momento del Marsiglia: "Ho un ottimo rapporto con i calciatori"

Secondo i media francesi infatti, alcune delle tensioni sarebbero proprio tra alcuni componenti dello spogliatoio e lo stesso allenatore. "Chi inventa voci su dissidi nello spogliatoio, bè, è molto facile verificarle: basta parlare direttamente con i giocatori" ha proseguito il tecnico. "Quando vedo quello che si dice intorno a me, non mi sorprendo. Ma andremo avanti senza preoccuparci di quello che si dice. Ho un ottimo rapporto con i miei giocatori e parlo con loro tutti i giorni".
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Beye ha voluto chiarire quanto le tensioni in un gruppo di 25 persone siano normali, e non è detto che sfocino in qualcosa di più grave. "Ci sono 24 o 25 giocatori con ego e personalità diversi. C'è sempre molto fermento in uno spogliatoio. Ma questo non significa che esploda. Non è così. Ciò che mi dà fastidio è che si ripeta sempre la stessa vecchia storia e che vengano costruite le stesse narrazioni". Ed infine, un'ultima stoccata ad alcuni dei giornalisti: "Ciò che mi dà fastidio sono le bugie che vengono scritte quando non si conoscono i fatti. La gente sta perdendo la propria etica giornalistica".

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