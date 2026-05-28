Il calciatore dell'Atletico Madrid ripercorre i passaggi più bui della sua vita nel suo libro intitolato "per paura di deludere"
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Robin Le Normand ha presentato questa settimana il suo nuovo libro intitolato "Per paura di deludere". Il difensore dell'Atletico Madrid ha raccontato molti passaggi della sua vita, tra i più incisivi del libro sono stati il momento in cui racconta come ha fatto ad affrontare la morte della sorella e dei problemi avuti con i casinò a San Sebastian.
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Le Normand e la lotta contro il traumaUna parte che ha segnato profondamente la vita del calciatore è stata la morte della sorella di soli 5 anni. Robin ha affrontato questo dolore e adesso ha dichiarato di sentire un senso di pace scrivendo di lei, e ha raccontato anche alcune metodologie pratiche che lo hanno aiutato ad affrontare il dolore. Su quest'ultimo passaggio si è soffermato ulteriormente spiegando che i momenti bui sono presenti nella vita di tutti e lui in primis ha vissuto dei momenti di difficoltà estrema.
Queste sono state le sue dichiarazioni durante un'intervista a Telecinco dopo la presentazione del libro: "Trovo la pace scrivendo di mia sorella. È morta in un incidente domestico legato all'elettricità, è stato un momento molto duro, dare un nome alle nostre emozioni ha aiutato molto. Ho vissuto una parte fatta di dubbi, di paura, di credere di non valere più nulla, né per il calcio né per la tua stessa vita".
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Le Normand e il buio dei casinò: "Avevo perso la cognizione del denaro"Nel suo libro, Robin Le Normand affronta con grande onestà anche il difficile periodo vissuto a San Sebastián, raccontando lo sbandamento legato ai casinò e alla gestione dei primi grandi guadagni. Il difensore ha ammesso a cuore aperto di aver perso, in quella fase della sua vita, la reale cognizione del denaro, lasciandosi affascinare dalle sale da gioco. Fortunatamente, il calciatore dell'Atlético è riuscito a ritrovare la retta via grazie al supporto fondamentale delle persone care. "Il bilancio finale è stato positivo", ha sottolineato, "Ho avuto al mio fianco persone che mi hanno fatto capire il vero valore dei soldi".
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