Matteo Moretto, intervenuto a La Pizarra di Radio MARCA, ha fatto chiarezza sulla situazione tra il Barcellona e il suo prossimo obiettivo di mercato Julián Álvarez. Secondo il giornalista, il nome individuato come piano A per rinforzare l’attacco è proprio quello dell'argentino che andrebbe a sostituire il partente Lewandowski.

Il mercato è entrato ufficialmente nel vivo e, dopo aver vinto il campionato, il Barça vuole restare ai vertici anche nella prossima stagione.

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Moretto su Álvarez: "Cento milioni non bastano, l’Atleti chiede di più"

Secondo quanto spiegato da Moretto, il Barcellona considera fondamentale intervenire nel reparto offensivo e vede in Julián Álvarez il profilo ideale per guidare la nuova fase tecnica. "Il Barça vuole farlo diventare il piano A per essere l’attaccante del Barça", ha spiegato il giornalista nel suo intervento a Radio MARCA. Il club catalano ha già iniziato a muoversi, preparando i primi contatti sia con l’Atlético sia con l’entourage del giocatore.

La trattativa, però, si preannuncia complessa. Moretto ha sottolineato che l’Atlético chiede più di 100 milioni per il cartellino dell’argentino. Una cifra molto alta, che rende l’operazione difficile da sostenere per il Barcellona nelle attuali condizioni economiche. Per questo motivo, il club blaugrana starebbe valutando una formula alternativa, pur di provare ad avvicinarsi al proprio obiettivo.

L’idea del Barcellona per raggiungere l'0biettivo

L’idea del Barcellona è quella di inserire alcuni calciatori nell’operazione per abbassare il costo complessivo del trasferimento. Moretto ha spiegato che il club sta pensando proprio a questa strada, perché un affare da oltre 100 milioni non sarebbe facilmente affrontabile in contanti. In questo momento non sono ancora noti i nomi dei possibili giocatori coinvolti, ma l’ipotesi di una contropartita tecnica resta concreta.

Questa soluzione permetterebbe al Barcellona di avviare una trattativa più sostenibile e allo stesso tempo di provare ad accontentare le richieste dell’Atlético. Resta però un’operazione molto complicata, che richiederà tempo, margini economici e la disponibilità di tutte le parti in causa.

MADRID, SPAGNA - 29 APRILE: Julián Álvarez dell’Atlético de Madrid esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra su rigore durante la semifinale d’andata di UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e Arsenal FC, al Metropolitano Stadium il 29 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La situazione di Julián

Moretto ha poi spiegato che Julián Álvarez è attualmente felice a Madrid e si trova bene nell’Atlético. Il giornalista ha però aggiunto che, davanti a una proposta davvero importante, sia il giocatore sia il suo entourage sarebbero pronti a valutarla con attenzione. Il Barcellona, intanto, mantiene aperta anche un’altra pista per l’attacco, rappresentata da João Pedro.

LONDRA, INGHILTERRA - 4 MAGGIO: João Pedro del Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea e Nottingham Forest a Stamford Bridge il 4 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Nonostante ciò, il nome di Julián resta centrale nei piani blaugrana. Nelle prossime settimane il Barça proverà a capire se ci siano davvero i margini per inserirsi con decisione nella corsa all’attaccante argentino.

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