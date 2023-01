Le strisce rosse della Catalogna: derby con il Girona, quarta maglia Barça in arrivo…

Il Barcellona potrebbe debuttare con la nuova quarta maglia nel match di Liga contro il Girona allo stadio Montilivi. Il club ritiene che il derby catalano sia un buon momento per sfoggiarla

La “senyera”, la bandiera della Catalogna, è in cammino. La quarta maglia del Barcellona sta per essere svelata ufficialmente e secondo il Mundo Deportivo e Sport potrebbe debuttare nella prossima partita di campionato.

Al Barça mancano solo pochi giorni per presentare al pubblico il quarto kit del team. L’intenzione del consiglio d’amministrazione del club è di metterla in mostra nel derby catalano contro il Girona , sabato prossimo alle 16.15, allo stadio Montilivi. Nella società del presidente Joan Laporta è corsa contro il tempo.

L’utilizzo contro una squadra che indossa una maglia a righe biancorosse, inoltre, non sarebbe un problema di accostamento cromatico. Le foto in anteprima della quarta maglietta circolano da un po’. Sono state rese note da Footy Headlines, noto sito web specializzato in kit, tra Natale e Capodanno.