In conferenza stampa, l'allenatore de Les Bleus ha avuto difficoltà nel trovare le parole giuste per esprimersi sulla data del prossimo match dei transalpini, il 13 Novembre

Pietro Rusconi 6 novembre - 19:33

La nazionale francese scenderà in campo a Parigi il 13 Novembre contro l'Ucraina per blindare la qualificazione ai Mondiali del 2026. Il 13 Novembre non è un giorno qualsiasi nella storia della Francia, in particolar modo della capitale. Quest'anno sarà il decennale dagli attentati parigini (tra cui quello iniziale allo Stade de France e quello al Bataclan) e l'allenatore della nazionale Didier Deschamps si è mostrato particolarmente in disaccordo sulla scelta di giocare questo giorno.

Le dichiarazioni di Deschamps — Il commissario tecnico dei Bleus ha parlato in conferenza stampa in occasione della selezione dei convocati per la sosta di Novembre. Oltre all'analisi del lato tecnico e sportivo, Didier ha preso una posizione molto dura sulla decisione di disputare il match proprio in occasione della tragica commemorazione. Ai microfoni si è infatti espresso così: "È una questione delicata. In fondo, penso che sarebbe stato meglio se avessimo potuto evitare di giocare il 13 novembre. Era possibile, non era possibile... Non ho le risposte, e non dipende da me".

Il tecnico della Francia ha poi continuato mettendo in risalto l'incomunicabilità e la drammaticità dell'esperienza provata allo Stadio nel 2015: "Sarà una giornata difficile, con le varie commemorazioni che si terranno. Sinceramente, non sento di avere la forza di parlare di quello che è successo". In seguito l'ex Juventus è tornato sul tema del match e del valore dello sport in situazioni così: "Ero lì nel 2015, ma non vorrei esserci quest'anno per rispetto delle famiglie che hanno sofferto e perso i propri cari. Ma il dovere di ricordare deve essere sempre presente. E tutto ciò che verrà fatto sarà importante".

La triste amichevole del Novembre 2015 — Il 13 Novembre 2015 mentre si stava giocando l'amichevole Francia-Germania, fuori dallo Stade de France avviene la prima esplosione che causerà la prima vittima della serata. La partita verrà fatta proseguire (terminerà 2-0 per i francesi, gol di Giroud e Gignac) nonostante il rumoroso botto. Le squadre saranno addirittura costrette ad attendere le 3 di notte per poter uscire dallo stadio.