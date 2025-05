Il nuovo ct dei verdeoro ha rilasciato diverse dichiarazioni: dall'Italia all'addio ai Blancos, passano per Xabi Alonso e lo stile di gioco del suo Brasile

Jacopo del Monaco 30 maggio - 11:09

Nelle scorse settimane, il Brasileha ufficializzato Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico. Dopo aver trascorso quattro stagioni al Real Madrid, Carletto allenerà per la prima volta in carriera una Nazionale. In una lunga intervista, l'ex tecnico del Milan ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Ancelotti: "Voglio portare al Brasile la sesta stella" Nel corso della sua carriera da allenatore, Ancelotti ha vinto di tutto e di più a livello nazionale ed internazionale. Tra i vari trofei, spiccano le 5 Champions League 2 col Milan e 3 col Real Madrid, che ne fanno l'allenatore con più titoli di Campione d'Europa nella storia del calcio. La stagione 2024/2o25 è stata l'ultima sulla panchina dei Blancos. Il tecnico infatti, ha firmato per la Nazionale Brasiliana. In una lunga intervista per il quotidiano spagnolo Marca, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando delle esperienze passate e delle prospettive future.

Sulla scelta del Brasile: "È facile. È la squadra migliore del mondo. Non lo dico io, lo dicono le 5 stelle sulla sua maglietta . Nessun'altra squadra raggiunge il suo apice. Adesso la mia sfida è arrivare al 6°. Italia? Adesso è allenata da un mio amico, Spalletti , che è un grande allenatore. Non mi hanno chiamato, cosa che il Brasile ha fatto molto tempo fa. Ora le circostanze si sono verificate e accetto pienamente la sfida di portare la sesta Coppa del Mondo in Brasile, ma per farlo abbiamo bisogno che l'intero Paese sia dalla nostra parte".

Sulla differenza dalla prima chiamata di 2 anni fa: "Ho sempre detto la verità. La mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Al primo approccio, il club mi ha offerto il rinnovo del contratto e non ho avuto esitazioni. Ho sempre detto che sarei rimasto al Real Madrid il più a lungo possibile".

Sul si alla Seleçao: "Era giunto il momento di fare qualcosa. Dopo la partita contro l'Arsenal ne abbiamo parlato e abbiamo deciso. La squadra non stava andando bene, ed è stato allora che abbiamo capito tutti che era meglio che il Real Madrid mi cercasse e che io guardassi al Brasile".

Sul Mondiale: "Il Brasile deve sostenere la squadra, affinché i giocatori si sentano supportati, siano umili e stiano al fianco dei loro compagni. Una Mondiale è qualcosa di diverso da qualsiasi titolo. È un sentimento che ha alle spalle un Paese ed è per questo che ha sempre catturato la mia attenzione. Sono qui per far tornare il Brasile campione, sono convinto che possiamo riuscirci".

Ancelotti: "Il calcio brasiliano è diverso" Sul perchè il Brasile è speciale: "Ho sempre guardato il calcio brasiliano. Furono i primi giocatori ad arrivare in Europa e la loro qualità dimostrò le capacità delle squadre. Ho allenato Ronaldo, Cafu, Kakà, quelli attuali al Real Madrid . È un calcio diverso ed è proprio questo che la nazionale deve fare di nuovo".

Sullo stile di gioco: "Il mio Brasile giocherà come il Real Madrid, ma non come quello di quest'anno, bensì come il Real dell'anno scorso. Questo è ciò che voglio".

Sull'ultima al Bernabeu: "È stato molto emozionante. Sono stati quattro anni meravigliosi e ho sentito l'amore e il rispetto di tutti in ogni momento. L'incontro di sabato al Bernabéu non sarà mai dimenticato, con i tifosi, i giocatori, lo staff... Anche con la dirigenza, con Florentino, che è stato molto affettuoso all'addio".

Su Mbappé: "Abbiamo già visto di cosa è capace nella sua prima stagione. Durante la stagione gli ho detto che dovevamo vincere la Champions League, che con i suoi gol e col Real eravamo obbligati a farlo".

Su Vinicius: "È straordinario, fantastico, un gran lavoratore, un combattente. Il giocatore brasiliano nutre un forte affetto per la nazionale, e questo può influenzare il suo modo di pensare naturale. Sono convinto che darà il massimo in Nazionale. È uno dei migliori al mondo. La sua versione migliore uscirà presto".

Su Xabi Alonso: "Ha fatto un lavoro incredibile al Bayer Leverkusen. Non ha bisogno dei miei consigli perché conosce perfettamente il club. È stata una scelta naturale. Farà un ottimo lavoro nel Real Madrid".

Brasile, Ancelotti: "Mio figlio sa che può unirsi a me quando vuole" Sul modo di giocare: "Ho sempre detto la stessa cosa. Un modo di giocare, un sistema non mi sembrano intelligenti. Non so quale sistema ci permetta di vincere le partite. Penso che bisogna adattarsi, vedere ciò che si ha e adattarlo. Ora posso scegliere, ma verrà giocato in base ai giocatori . So che il sistema dipende dalle caratteristiche dei giocatori e bisogna farli sentire a loro agio in campo. Non mi piace che il mio team abbia una sola identità. Non è intelligente. Se vuoi avere successo devi fare bene molte cose".

Su Davide, suo figlio: "Non aveva senso che lui venisse a giocare queste due partite mentre stava negoziando le sue opzioni per gestire una squadra. Sa che le porte sono aperte e che può unirsi al progetto in qualsiasi momento. Penso che vada bene che tu voglia proseguire la tua carriera da solo, ma il Brasile ti aspetta se ritieni che sia il momento giusto".