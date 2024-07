In occasione della partita contro lo Zagłębie Lubin, valevole per la prima giornata di Ekstraklasa, gli ultras del Legia Varsavia hanno esposto una coreografia razzista contro i rifugiati: i dettagli

Gli ultras del Legia Varsavia hanno esposto una coreografia razzista in occasione della prima partita di Ekstraklasa , il massimo campionato polacco, contro lo Zagłębie Lubin . "Refugees Welcome", il motto riportato nella coreografia ma con un chiara provocazione. Ecco il motivo.

Legia Varsavia, ultras espongono coreografia razzista

La scritta "Refugees Welcome", come si vede nelle immagini e nei video diffusi in rete, era sovrastata da due figure di uomini armati di un martello e una mazza da baseball e da una donna che porta in un piatto una testa di maiale. La coreografia razzista rientra dunque in una forma di provocazione all'indirizzo dei migranti. Quale motivo si cela dietro questo gesto da parte degli ultras del Legia?