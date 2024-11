Weekend decisamente movimentato tra l'incrocio con l'ex Maresca, l'esonero di Cooper e la festa natalizia in grande anticipo.

Luca Paesano 25 novembre - 16:25

È stato un weekend decisamente movimentato quello appena trascorso in casa Leicester. Non soltanto per l’ennesima sconfitta di questa stagione, arrivata per mano del Chelsea dell’ex Enzo Maresca, quanto piuttosto per tutto ciò che è seguito. Il club ha infatti deciso di esonerare l’allenatore Steve Cooper a poche ore dal party natalizio privato organizzato dai calciatori e autorizzato dalla società. E pare proprio che, secondo quanto emerge da qualche video trapelato, i calciatori non siano stati affatto rattristati dalla notizia.

Cooper esonerato, il messaggio dei calciatori del Leicester per Maresca — Sabato sera, mentre i vertici del club decidevano il destino di Cooper, la squadra inglese si trovava a Copenaghen per un party natalizio anticipato, autorizzato dalla società stessa per via del fitto calendario da qui alla fine dell’anno. È accaduto così che due momenti così contrastanti si accavallassero rocambolescamente, generando tra l’altro anche qualche polemica tra i tifosi dei blues.

La delicata situazione di classifica richiederebbe massimo impegno e concentrazione, non proprio ciò che si trova in una discoteca in Danimarca. Ma come se non bastasse, a fare ancor più scalpore sono le immagini circolate sui social di un particolare messaggio scritto, sicuramente in maniera un po’ goliardica, dai calciatori su una lavagnetta luminosa.

I calciatori del Leicester dedicano un messaggio a Maresca durante la festa natalizia

In un filmato diffuso in rete appare chiaramente un tabellone sollevato dai giocatori con la scritta "Enzo, I miss you", un chiaro riferimento all’ex tecnico Maresca. L’allenatore è stato probabilmente il principale artefice del ritorno in Premier delle foxes, e grazie alla vittoria di sabato è stato anche la “causa” dell’esonero di Cooper. Il messaggio ha scatenato il dibattito sui social, evidenziando il legame ancora forte tra i giocatori e l'ex allenatore e sottolineando come, al contrario, probabilmente non era affatto sbocciato con il tecnico gallese.