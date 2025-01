Leicester, destino appeso a un filo: possibile penalizzazione in classifica

La squadra di Van Nistelrooy scivolerebbe in fondo alla classifica.

Lorenzo Maria Napolitano 2 gennaio 2025 (modifica il 2 gennaio 2025 | 16:33)

L'anno nuovo non comincia sempre nel segno della spensieratezza. Ne sanno qualcosa a Leicester, dove il club sta affrontando una nervosa attesa per scoprire se subirà una penalizzazione di punti in classifica per la violazione delle norme di profitto e sostenibilità, dopo aver registrato perdite di quasi 200 milioni di sterline nei bilanci del 2022 e 2023.

Alle società della massima divisione inglese, infatti, non è consentito accumulare perdite superiori a 105 milioni di sterline in un periodo di tre anni. Il club potrebbe affrontare limiti di spesa più rigidi dettati dalla Efl, riducendo il margine delle perdite, secondo quanto riportato dal The Sun. I problemi finanziari del Leicester sono stati collegati, in Inghilterra, agli esborsi significativi negli ultimi anni, sia in termini di commissioni di trasferimento che di salari dei calciatori.

Jamie Vardy, 37 anni, capitano del Leicester (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La difficile stagione del Leicester: come cambierebbe la classifica? — Se il Leicester dovesse ricevere una detrazione di punti dalla Lega - analogamente a Nottingham Forest ed Everton in passato - comprometterebbe ancora di più la sua stagione, già parecchio insufficiente rispetto alle aspettative. Al momento non è possibile prevedere quanti punti potrebbe perdere; nel caso dei Toffees fu inflitta una prima penalità di 10 punti, ridotti poi a 6 in appello per violazioni che coprono il periodo 2020-2021. Tuttavia, sono stati penalizzati anche successivamente con una detrazione di due punti per il periodo successivo, l'annata 2022-2023.

Qualora anche il Leicester inciampasse in queste sanzioni, la retrocessione sarebbe (quasi) inevitabile. Al momento, infatti, i Foxes contano 14 punti in classifica, e sono in lotta con l'Ipswich (fermo a 15), il Wolverhampton di Juric (16) e l'Everton (17). Dieci punti in meno, o anche sei, allontanerebbero l'obiettivo salvezza dalla formazione di Van Nistelrooy, che scivolerebbe quasi al fianco del Southampton, che ha ottenuto soltanto 6 punti in in 19 partite. La decisione sarà presa entro il 13 gennaio.

