Era nell'aria ed ora è arrivata l'ufficialità: l'Espanyol ha scelto Monchi come direttore generale sportivo a partire dalla prossima stagione. Un bel segnale della società catalana, che pensa già al futuro mentre nel presente è impegnata nella lotta salvezza.

Barcelona, SPAGNA - 10 settembre: il direttore sportivo del Sevilla FC Ramon Rodríguez Verdejo 'Monchi' festeggia la vittoria al termine della partita di La Liga tra RCD Espanyol e Sevilla FC allo RCDE Stadium il 10 settembre 2022 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Espanyol: "Monchi uno dei dirigenti più prestigiosi d'Europa"

Gran bel colpo quello dell'Espanyol, che si assicura nel ruolo di direttore generale le prestazioni di, al secolo Monchi. All'ex direttore della Roma il compito di guidare tutta l'area tecnica del club catalano. Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società si può leggere: "L’arrivo di Monchi rafforzi la struttura sportiva con".

Le principali aree del club manterranno la stessa struttura, solo che ora faranno capo per qualsiasi questione al dirigente spagnolo. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno dopo la sfida contro la squadra a cui Monchi più ha dato da dirigente, il Siviglia (gara terminata 2-1 in favore degli andalusi).

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Monchi, il dirigente vincente

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Nonostante la sfortunata parentesi italiana alla Roma,. Il dirigente ha contribuito, insieme ad allenatori quali, a rendere il club una delle realtà più vincenti di. Nei 17 anni del suo operato - dal 2006 al 2023 - il club andaluso ha decisamente ampliato il suo palmares. Sono arrivate infatti benQuesta serie di successi del club ha portato il DG ad essere attenzionato dai migliori club europei. Per lo spagnolo prima il biennio a Roma - di cui si ricorda quella clamorosa semifinale diraggiunta insieme a- e poi due anni all', con nel mezzo un ritorno a casa in andalusia per circa due anni. Ora l'Espanyol ripone le speranze in lui, e vede nello spagnolo la possibilità di una rinascita del club dopo anni complicati.

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