Monchi e l'Espanyol, in mattinata è arrivata l'ufficialità del matrimonio tra il club catalano e l'ex direttore sportivo della Roma.
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Era nell'aria ed ora è arrivata l'ufficialità: l'Espanyol ha scelto Monchi come direttore generale sportivo a partire dalla prossima stagione. Un bel segnale della società catalana, che pensa già al futuro mentre nel presente è impegnata nella lotta salvezza.
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Espanyol: "Monchi uno dei dirigenti più prestigiosi d'Europa"Gran bel colpo quello dell'Espanyol, che si assicura nel ruolo di direttore generale le prestazioni di Ramon Rodrigues Verdejo, al secolo Monchi. All'ex direttore della Roma il compito di guidare tutta l'area tecnica del club catalano. Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società si può leggere: "L’arrivo di Monchi rafforzi la struttura sportiva con uno dei dirigenti più prestigiosi e riconosciuti del panorama europeo".
Le principali aree del club manterranno la stessa struttura, solo che ora faranno capo per qualsiasi questione al dirigente spagnolo. L'annuncio è arrivato proprio nel giorno dopo la sfida contro la squadra a cui Monchi più ha dato da dirigente, il Siviglia (gara terminata 2-1 in favore degli andalusi).
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Monchi, il dirigente vincenteNonostante la sfortunata parentesi italiana alla Roma, il curriculum di Monchi è di tutto rispetto. Il dirigente ha contribuito, insieme ad allenatori quali Unai Emery, a rendere il club una delle realtà più vincenti di Spagna. Nei 17 anni del suo operato - dal 2006 al 2023 - il club andaluso ha decisamente ampliato il suo palmares. Sono arrivate infatti ben 7 Europa League, 2 supercoppe europee e 1 coppa del Re.
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