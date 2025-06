L’ex Inter Alessandro Antonello nuovo ad dell’Olympique Marsiglia

Nuova avventura per il dirigente sportivo che, dopo dieci anni in nerazzurro, si metterà in gioco in una big del calcio francese

Jacopo del Monaco 16 giugno - 19:56

L'Olympique Marsiglia, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Alessandro Antonello in qualità di amministratore delegato. Il dirigente sportivo, per ben 10 anni, ha ricoperto ruoli societari nell'Inter.

La carriera di Antonello Nato nel 1965 a Tardate (VA), Alessandro Antonello ha conseguito la Laurea in Economia e Finanza presso l'Università degli Studi di Bergamo. In seguito ha iniziato a lavorare per l'azienda britannica Deloitte. Nel 2011, entrò nel mondo dello sport in qualità di direttore finanziario di Puma Italia e, tre anni dopo, ne divenne l'amministratore delegato. Nel 2015 entrò nella dirigenza dell'Inter come direttore finanziario e due anni dopo divenne il nuovo amministratore delegato dei nerazzurri. A fine maggio del 2018, Antonello venne nominato come consigliere della Lega Serie A e qualche mese dopo ricoprì il ruolo di responsabile dell'area corporate dell'Inter con l'arrivo di Marotta come ad. A febbraio di quest'anno, il classe 1965 ha lasciato la dirigenza nerazzurra dopo 10 anni.

Antonello all'Olympique Marsiglia: il comunicato Tramite un comunicato ufficiale, il club francese ha annunciato l'arrivo dell'ex nerazzurro, il cui arrivo diverrà effettivo dal 1° luglio. Antonello sarà il responsabile economico della squadra allenata da Roberto De Zerbi.

"L'Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello a Direttore Generale. Questa nomina, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l'approvazione del proprietario Frank McCourt, rientra nel progetto del club di affermarsi saldamente tra i primi 24 club europei, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entra a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Olympique de Marseille, accanto al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale - Finanza e Compliance".

Le parole di Antonello: "È un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l'Olympique de Marseille. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e di iniziare a collaborare con tutti i dipendenti. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt ed il Presidente Longoria per la fiducia riposta in me. L'OM è un club unico, con storia, passione ed ambizione rare nel calcio europeo. Dedicherò tutte le mie energie a sostenere il progetto di Longoria per costruire un futuro luminoso per il Club".