I tifosi dell' Olympique Marsiglia hanno voluto rendere omaggio a Papa Francesco . L'hanno fatto con una toccante coreografia, sei giorni dopo la sua morte. In occasione della partita contro il Brest, giocata il giorno dopo il funerale del Pontefice, la curva dello stadio Velodrome ha allestito un tributo speciale per il Papa argentino. Questo gesto ricorda il viaggio del Papa a Marsiglia nel 2023, quando pronunciò parole che sono rimaste impresse nei cuori dei sostenitori.

Marsiglia, l'omaggio a Papa Francesco

Nella parte inferiore del settore più caloroso dei tifosi dell'OM, è stata esposta una grande bandiera con una croce celeste, accompagnata da uno dei simboli distintivi dei sostenitori locali. In alto, tra il bianco e il celeste, i colori del Marsiglia e dell'Argentina, spiccava una gigantografia del volto di Papa Francesco, con la mano sollevata in segno di benedizione. L'immagine del Pontefice era incorniciata dall'aureola. Sotto di essa compariva la scritta "Grazie Papa Francesco". In alto, invece, il messaggio: "Vengo a Marsiglia, non in Francia".