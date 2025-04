La decisione di Roberto De Zerbi di portare l’Olympique Marsiglia in ritiro a Roma nasce dal desiderio urgente di ritrovare concentrazione, coesione e serenità in un momento cruciale della stagione. Il clima teso vissuto nelle ultime settimane, tra risultati deludenti e confronti accesi con alcuni giocatori, ha spinto il tecnico – d’accordo con la dirigenza – a cercare un’alternativa radicale: allontanarsi dall’ambiente infuocato di Marsiglia per isolare la squadra da pressioni e distrazioni. Roma, con il suo ritmo più pacato e lontano dai riflettori francesi, diventa così il luogo ideale per ricostruire equilibri e prepararsi al rush finale del campionato. Un ritiro lungo , quasi monastico, pensato per ritrovare la giusta alchimia dentro e fuori dal campo.

Ritorno in Francia solo per il campionato

Il ritiro voluto dall'allenatore italiano non è una semplice pausa, è un taglio netto. Un’esigenza profonda, quasi viscerale. Marsiglia resta sullo sfondo, come un’eco lontana. L’OM ha scelto Roma e Roma, per un mese intero, sarà casa. La squadra resterà in Italia fino alla fine della stagione: niente ritorni, nessun compromesso. Solo voli di andata e ritorno per le partite ufficiali, come quella del 27 aprile contro il Brest, al Velodrome. Poi, di nuovo via, lontani dal clamore, dai fischi, dai riflettori troppo caldi. È un esilio ma voluto per isolarsi, respirare e ritrovare se stessi. L'ex tecnico del Sassuolo ha voluto proteggere i suoi ragazzi e forse anche sé stesso. La Città Eterna accoglie il Marsiglia in cerca di quiete: qui si lavora, si riflette, si ricomincia. Perché, a volte, per salvarsi bisogna perdersi altrove.