Mentre la Premier League naviga nell'incertezza delle lotte per l'Europa e per la salvezza, il campionato di Championship è arrivato al suo termine. Quest'anno, la miccia finale ha preso fuoco grazie al caso 007 del Southampton, risolto con l'esclusione dei saints dalla rincorsa per la promozione nel massimo campionato inglese. In finale si sono trovate così Hull City e Middlesbrough. La corsa degli ultimi metri della seconda divisione britannica ha visto le tigri arrivare in finale dopo aver vinto il doppio confronto contro il Millwall (0-0, 0-2), mentre il Boro in realtà era stato sconfitto dal Southampton. 0-0 e 2-1, così la favola del Middlesbrough sembrava essere conclusa ma il caso che ha portato all'eliminazione a tavolino dei saints ha riacceso le speranze dei tifosi del club. Tuttavia, la giustizia ha fatto il suo corso e la finale ha visto trionfare l'Hull City.

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L'Hull City torna in Premier League

LONDRA, INGHILTERRA - 23 MAGGIO: I tifosi dell'Hull City festeggiano dopo che Oliver McBurnie (non in foto) segna il primo gol della sua squadra durante la finale della Sky Bet Championship tra Hull City e Middlesbrough allo stadio di Wembley il 23 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La squadra delle tigri aveva contestato la disputa della partita. In caso di sconfitta, il presidente dell'Hull City Acun Ilıcalı, aveva promesso di portare il caso per le vie legali. Così non sarà dato che il suo club ha centrato la promozione che mancava dal 2016-17. Negli ultimi 10 anni, le tigri hanno anche subito la retrocessione in League One, da cui sono risaliti immediatamente (2020-21).

Welcome back, @HullCity 🐯



Congratulations on promotion to the Premier League! pic.twitter.com/zJRjVySDih — Premier League (@premierleague) May 23, 2026

Il match è stato combattuto fino alla fine. Infatti, la partita si è sbloccata solo al 95' grazie al tap-in facile di Oli McBurnie, giunto dopo una respinta del portiere Sol Brynn sul tiro di Yu Hirakwa. L'Hull City diventa così la terza squadra a salire in Premier League, raggiungendo Coventry City e Ipswich Town, che hanno ottenuto il salto di categoria direttamente attraverso il primo e il secondo posto. Le tigri hanno rischiato di non farcela l'anno scorso salvandosi in Championship all'ultima giornata e quest'anno hanno strappato l'ultimo pass disponibile (sesto in classifica) per i playoff grazie all'harakiri del Wrexham durante l'ultimo turno del campionato.

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