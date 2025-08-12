Libertad-River Plate, i padroni di casa giocheranno con Martin Silva in porta

Il Libertad si prepara a scendere in campo negli ottavi di finale di Copa Libertadores contro il River Plate. La formazione paraguayana, attualmente sesta in classifica e con due bomber leggendari come Oscar Cardozo e Roque Santa Cruz, è in piena emergenza tra i pali dopo l'infortunio del numero 1 Rodrigo Moringo. Così, la scelta di Sergio Aquino non potrà che ricadere su Martin Silva, grande protagonista del recente passato della nazionale uruguayana, che di anni ne ha 42 e che di partite nell'ultimo anno ne ha giocata appena una.