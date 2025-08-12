Nella notte tra il 14 ed il 15 agosto, Martin Silva tornerà in campo in occasione della partita di Copa Libertadores tra il Libertad ed il River Plate. Pochi giorni fa, il portiere di 42 anni ha giocato uno spezzone contro il Recoleta a causa dell'infortunio di Rodrigo Morinigo, l'estremo difensore titolare. Prima di quel momento, Silva non disputava una partita di campionato paraguaiano da ottobre del 2024.
42 anni e una presenza nell’ultimo anno: Martin Silva sarà titolare contro il River Plate
Libertad-River Plate, i padroni di casa giocheranno con Martin Silva in porta
Il Libertad si prepara a scendere in campo negli ottavi di finale di Copa Libertadores contro il River Plate. La formazione paraguayana, attualmente sesta in classifica e con due bomber leggendari come Oscar Cardozo e Roque Santa Cruz, è in piena emergenza tra i pali dopo l'infortunio del numero 1 Rodrigo Moringo. Così, la scelta di Sergio Aquino non potrà che ricadere su Martin Silva, grande protagonista del recente passato della nazionale uruguayana, che di anni ne ha 42 e che di partite nell'ultimo anno ne ha giocata appena una.
Prima del suo ingresso in campo contro il Recoleta, nell'ultimo turno, il portiere nato nel 1983 non giocava una partita di campionato dal 6 ottobre 2024, in occasione della sconfitta per 0-2 contro il Guarani. Visto l'infortunio del suo compagno di reparto, il vincitore della Copa America 2011 con l'Uruguay sarà schierato titolare contro il River Plate. La sua ultima presenza nella massima competizione del Sudamerica è invece più recente ed è l'unica nell'arco degli ultimi dieci mesi. Martin Silva è sceso in campo da titolare in Copa Libertadores nella sfida pareggiata per 2-2 contro l'Alianza Lima.
