Liga, decima giornata: non solo Clasico, rischia grosso l'Atletico Madrid. La Real Sociedad ospita il Siviglia, Derby de la Comunitat per il Villarreal

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 02:23)

Il weekend calcistico europeo si preannuncia infuocato, da venerdì 24 a lunedì 27 ottobre. Tutti gli occhi sono puntati sulla Spagna, dove il grande evento è il Clásico tra il Real Madrid e il Barcellona: i blancos conducono con due punti di vantaggio sui blaugrana. In caso di successo della squadra di Xabi Alonso sarà allungo, in caso contrario saranno Yamal e compagni a conquistare la vetta.

Liga, 10° turno fari puntati sul Clasico — È il big-match di giornata, è la sfida che incollerà alla TV per 90' tutta la Spagna. Entrambe arrivano nel migliore dei modi, avendo vinto i rispettivi impegni in Champions League (battute Juve ed Olympiakos, ma soltanto una tra Real Madrid e Barcellona, avrà la meglio. Blancos leggermente favoriti, anche se non vincono un Classico da un anno e mezzo, Flick, invece, va a caccia del quinto successo.

C'è anche il Derby de la Comunitat — Ad inaugurare la decima giornata saranno Real Sociedad e Siviglia venerdì sera (ore 21:00). Sabato si inizia alle 14:00 con Girona-Oviedo e si prosegue alle 16:15 con Espanyol-Elche, padroni di casa a caccia dell'ennesimo successo stagionale, e Bilbao-Getafe alle 18:30. In serata chiude il programma del sabato il Derby de la Comunitat tra Valencia e Villarreal. Murcielagos in difficoltà nelle recenti uscite stagionali, il Sottomarino Giallo, invece, si mantiene nelle zone nobili della classifica, ma deve invertire la rotta delle ultime due settimane in cui ha rimediato soltanto un pari e un ko.

Monday Night con l'Atletico — Domenica il Clasico verrà preceduto dal lunch-match tra Maiorca e Levante. Dopo la super-sfida del Bernabeu tocca invece a Osasuna-Celta Vigo. In serata il Vallecano ospita l'Alaves. Titoli di coda in programma lunedì all'Estadio de La Cartuja tra Betis Siviglia e Atletico Madrid.