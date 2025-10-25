Tutto pronto per la partita più importante del campionato spagnolo: scopri come vedere in streaming gratis la diretta tv live di Real Madrid-Barcellona con Bet365

Carmine Panarella 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 11:32)

È il momento più importante de LaLiga e le attenzioni degli appassionati di calcio da tutto il mondo convergono in Spagna, precisamente allo Stadio Santiago Bernabeu. Nel nuovo turno in programma si affrontano Real Madrid e Barcellona con in palio molto più dei tre punti: è ancora una volta questione di storia e tradizione, oltre che del primato della classifica in gioco. Questa domenica 26 ottobre alle ore 16:15 si gioca un Clasico che promette gol e spettacolo.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Il match, in programma domenica 26 ottobre alle ore 16:15 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che in streaming su Dazn e in chiaro su Mediaset.

Il momento delle due squadre — Il Real Madrid si presenta alla super sfida da capolista, con 24 punti collezionati in nove partite e una convincente differenza reti di +11. I blancos hanno di fatto steccato solo in occasione del derby con l'Atletico, terminato con un clamoroso risultato di 5-2. Dopo la vittoria di misura con la Juventus in Champions League, l'occasione di blindare il primo posto in campionato sfruttando il turno casalingo è più che ghiotta.

Il Barcellona dal canto suo viene dalla comoda vittoria sull'Olympiakos in Champions ed è chiamato a replicare le straordinarie prestazioni dell'anno scorso, che hanno permesso ai blaugrana di surclassare più volte i rivali in camiseta blanca. Ad ogni modo, ogni stagione è a sé e gli equilibri di questa sono ancora tutti da definire, anche perché con così tanti campioni in campo può accadere davvero di tutto ed ipotizzare un pronostico è molto complesso. Per questa motivazione il Clasico Real Madrid-Barcellonaè un appuntamento assolutamente imperdibile.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona — Padroni di casa ancora alle prese con numerosi infortuni: tiene ancora in apprensione in casa Real Madrid la situazione riguardante le condizioni di salute di Carvajal e Alexander-Arnold. Il primo potrebbe recuperare in extremis per partire dal 1’, altrimenti è pronto a scalare nuovamente Valverde in posizione di terzino destro. In avanti confermatissimi i soliti tre tenori intoccabili: Bellingham, Vinicius e Mbappé.

Ospiti che si presentano con qualche dubbio: il possibile grande assente potrebbe essere Raphinha, la cui presenza resta in bilico. Sicuramente fuori anche Dani Olmo e Gavi, mentre anche la convocazione di Lewandowski ə sempre meno probabile. Al posto del centravanti polacco è pronto Ferran Torres. Il Barcellona cercherà di mantenere il suo solito approccio offensivo, senza snaturare in alcun modo il suo calcio propositivo che lo contraddistingue. Ovviamente tutte le attenzioni sono rivolte a Yamal, da cui ci si aspetta un'altra prestazione maiuscola.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois, Carvajal, Militao, Asencio, Carreras, Guler, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny, Balde, Garcia, Cubarsí, Koundé, Pedri, de Jong, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Ferran Torres. Allenatore: Hansi Flick

