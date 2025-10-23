Tutto pronto per il Clasico, ecco dove vedere la partita Real Madrid-Barcellona in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live

Carmine Panarella 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 15:46)

Torna LaLiga spagnola con la partita più importante del campionato: si sfidano Real Madrid e Barcellonadomenica 26 ottobre alle ore 16:15. Il Clasico si preannuncia ancora una volta ricco di gol ed emozioni , perché tutte e due le squadre sono in cerca di punti importanti per il primato della classifica e i numerosi campioni in campo sono garanzia di divertimento. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Real Madrid-Barcellona.Scopri dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta streaming gratis su Bet365.

Sfida tra prime della classe questa domenica, con il Real Madrid capolista a 24 punti e Barcellona diretto inseguitore a quota 22. I padroni di casa, con il nuovo allenatore Xabi Alonso, stanno dominando LaLiga mentre cercano la versione migliore della loro identità di gioco e nel frattempo recuperano qualche infortunato come Carvajal: nel frattempo possono contare su un Mbappé letteralmente in stato di grazia, in grado di andare in gol in tutte le partite disputate tranne una.

Gli ospiti agli ordini di Flick invece dimostrano come al solito una fase offensiva prolifica che si contrappone ad una difesa poco solida. La doppia sconfitta con PSG in Champions e Siviglia in campionato ha rovinato una prima parte di stagione che sarebbe stata altrimenti perfetta, ma l'occasione del sorpasso nel Clasico è ghiotta e arriva nel momento giusto.

Insomma, la super sfida tra Real Madrid e Barcellona al Santiago Bernabeu promette gol e spettacolo, proprio come la scorsa stagione in cui non ci si è annoiati neanche per un secondo.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming live — La partita Real Madrid-Barcellona sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live il principale eventi calcistici internazionali. Inoltre, sarà trasmessa anche in streaming su Dazn e in chiaro su Mediaset. Per seguire la gara su Bet365 è sufficiente accedere o creare un account gratuito sul sito: con un deposito minimo di 5€ sarà possibile guardare Real Madrid-Barcellona in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Real Madrid-Barcellona in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni de LaLiga.