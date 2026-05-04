Nel giorno dell'addio del tecnico Marcelino Garcia Toral, il Villarreal conquista la certezza della sua seconda partecipazione consecutiva alla Champions League. La squadra gialla ha giocato una stagione strepitosa in Liga e un po' meno in ambito europeo (1 pareggio e 7 sconfitte). Con 68 punti il Villarreal si trova al terzo posto del campionato spagnolo, a -9 dal Real Madrid e a +5 dall'Atletico. Contando le risorse dei club da investire nel miglioramento delle proprie rose, il lavoro del tecnico spagnolo è stato eccellente. Marcelino lascerà a fine stagione e si teme che il progetto del sottomarino giallo non riuscirà a raccogliere gli stessi risultati durante il prossimo anno. Tra i protagonisti della stagione ci sono sicuramente un ritrovato Nicolas Pépé, il bomber Georges Mikautadze, l'ex Inter Tajon Buchanan e il gioiello Alberto Moleiro. Tutti e quattro sono andati in gol (il georgiano con una doppietta) nell'ultimo derby stagionale contro il Levante, in una sfida terminata per 5-1.

OVIEDO, SPAGNA - 23 APRILE: Marcelino, capo allenatore del Villarreal CF, gesti durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Oviedo e Villarreal CF a Carlos Tartiere il 23 aprile 2026 a Oviedo, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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L'eccellente record del Villarreal contro le squadre valenciane

𝗦𝗼𝗺 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝘂𝗻 𝗮𝗻𝘆 𝗺𝗲́𝘀.

𝗦𝗼𝗺 𝗲𝗹 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗖𝗙.

𝗦𝗼𝗺 𝗹𝗮 𝗶𝗹•𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝘁 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗲. 💛 pic.twitter.com/ewMpCxRVur — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 3, 2026

Tra gli straordinari numeri dell'annata del sottomarino giallo, spunta un dato molto particolare. La squadra di Vila-Real ha conquistato ben 18 punti su 18 disponibili nel "mini girone" contro le altre 3 squadre della Comunità Valenciana. Il Villarreal è emerso come l'assoluto dominatore di questa zona della Spagna, conquistando i 3 punti sia all'andata che al ritorno contro Levante, Valencia ed Elche.

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Il Levante è stato spazzato via per 5-1 durante il sabato appena trascorso e battuto per 0-1 durante l'andata, sempre grazie al mattatore georgiano Mikautadze. Anche il Valencia è uscito sconfitto per 0-2 all'andata e per 2-1 al ritorno. Infine, nemmeno la terza squadra valenciana, ovvero l'Elche, ha saputo trovare le misure al Villarreal, capace di batterlo prima 1-3 e poi 2-1. In questo piccolo campionato, il Levante ha chiuso all'ultimo posto con soli 3 punti, Valencia ed Elche sono rimaste a 7 e la squadra di Marcelino ha dominato con i suoi 18 punti.

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