Ligue 1, errore dell’arbitro: Lione-Auxerre si rigioca?

Lione-Auxerre, gara della nona giornata di Ligue 1 potrebbe rigiocarsi per un errore tecnico commesso dal direttore di gara

Il match della 9ª giornata di Ligue 1 tra Lione ed Auxerre , conclusosi col punteggio di 2-2 potrebbe rigiocarsi. Durante il primo tempo, il direttore di gara Stinat ha assegnato un rigore a favore del Lione , trasformato da Mikautadze , dopo aver consultato il VAR , nonostante il gioco fosse stato interrotto per un pallone uscito. L'allenatore dell' Auxerre ha quindi invitato i suoi giocatori ad abbandonare il campo, mentre il capitano Jubal ha presentato una 'riserva tecnica' per segnalare un errore regolamentare. Ora un comitato valuterà l’episodio e nei prossimi giorni un responso deciderà se la sfida dovrà ripetersi o se il risultato finale verrà omologato definitivamente.

Il Rigore Contestato

La partita è stata segnata da polemiche riguardo al rigore concesso al Lione. In un primo momento, l'arbitro aveva deciso per un rinvio dal fondo, ritenendo che il pallone fosse uscito prima del contatto. Tuttavia, dopo un consulto con il VAR, il direttore di gara ha cambiato decisione, assegnando il rigore che ha aperto le marcature per i locali. Questa controversa scelta ha suscitato l'ira dei giocatori e dell'allenatore dell'Auxerre, che considerato hanno ingiusta la decisione.