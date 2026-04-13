Ligue 1, il Monaco critica l’MVP di Thauvin: “Ci siamo persi qualcosa”

Il premio di Giocatore del Mese di marzo in Ligue 1 assegnato a Florian Thauvinha lasciato strascichi e sollevato più di un dubbio in casa Monaco, che ha espresso perplessità sull’esito del voto. L’attaccante del ha ottenuto il riconoscimento con il 49% delle preferenze, superando Maghnes Akliouche e Folarin Balogun, protagonisti di un mese di alto livello ma penalizzati dalla frammentazione delle votazioni. La scelta ha fatto discutere soprattutto alla luce delle prestazioni decisive dei due monegaschi nelle vittorie contro PSG, Brest e Lione, risultati che avevano rafforzato la candidatura del club del Principato. L’esito finale ha così aperto un dibattito sulla trasparenza e sui criteri del premio. Le polemiche, dunque, sembrano essere soltanto all'inizio.