Il premio di Giocatore del Mese di marzo in Ligue 1 assegnato a Florian Thauvinha lasciato strascichi e sollevato più di un dubbio in casa Monaco, che ha espresso perplessità sull’esito del voto. L’attaccante del ha ottenuto il riconoscimento con il 49% delle preferenze, superando Maghnes Akliouche e Folarin Balogun, protagonisti di un mese di alto livello ma penalizzati dalla frammentazione delle votazioni. La scelta ha fatto discutere soprattutto alla luce delle prestazioni decisive dei due monegaschi nelle vittorie contro PSG, Brest e Lione, risultati che avevano rafforzato la candidatura del club del Principato. L’esito finale ha così aperto un dibattito sulla trasparenza e sui criteri del premio. Le polemiche, dunque, sembrano essere soltanto all'inizio.
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Ligue 1, il Monaco critica l’MVP di Thauvin: “Ci siamo persi qualcosa”
Ligue 1, premio tra le polemiche: il Monaco critica l’esito su Thauvin—
La reazione del Monaco si è concretizzata in un messaggio social dal tono ironico ma esplicito, accompagnato dai video delle prestazioni di Akliouche e Balogun, con la didascalia: “Congratulazioni. Dobbiamo esserci persi qualche episodio”. Un commento che sintetizza la sensazione di un riconoscimento sfuggito non tanto per rendimento, quanto per dinamiche di voto. Nel mese di marzo il ha infatti attraversato una fase di grande continuità, con una serie positiva di risultati interrotta soltanto dalla sconfitta contro il Paris FC, e con i due giocatori offensivi tra i principali protagonisti della striscia vincente.
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Thauvin, dal canto suo, ha comunque prodotto numeri solidi con il Lens, contribuendo con gol e assist a vittorie importanti per il suo club, confermando il suo ottimo impatto dopo il ritorno in Ligue 1. Il premio, organizzato dall’UNFP e votato sia da giocatori che dal pubblico, ha però evidenziato ancora una volta come la distribuzione dei voti possa incidere in modo decisivo sull’esito finale. Con questo riconoscimento, Thauvin sale ulteriormente nella classifica storica del premio, avvicinandosi ai record detenuti da Ibra e Mbappé.
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