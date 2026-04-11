Secondo alcune voci provenienti dalla Francia, i monegaschi starebbe valutando la possibilità di pagare gli 11 milioni per il riscatto dell'attaccante di proprietà del Barcellona

Mattia Celio Redattore 11 aprile - 16:01

Era una grande promessa nel Barcellona e per qualche tempo si è pensato che potesse essere l'erede di Lionel Messi. Ansu Fati in pochi mesi ha visto la sua carriera crollare, soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto fermo per parecchio tempo. Ora, al Monaco, lo spagnolo sembra rinato e il club monegasco sembra disposto ad esercitare il riscatto dell'ex blaugrana.

Monaco, si valuta il riscatto di Ansu Fati: l'attaccante è di proprietà del Barcellona — Ansu Fati (23 anni) è vicino a eguagliare la sua migliore stagione in termini di gol. L'ex giocatore delle giovanili del Barcellona sta ritrovando la continuità di gioco al Monaco, dove fino ad ora ha segnato 9 reti in 25 presenze. L'attaccante spagnolo è in prestito al club del Principato fino al 30 giugno, ma i biancorossi hanno un'opzione di acquisto da 11 milioni di euro, che secondo alcune indiscrezioni starebbero seriamente valutando di esercitare.

Come riportato da 'L'Équipe', anche lo stesso Ansu Fati sarebbe contento di restare nel Principato, ma prima il club e il giocatore dovranno raggiungere un accordo economico. Pur non essendo un titolare inamovibile, il classe 2002 ha dimostrato di aver mantenuto intatto il suo fiuto per il gol, con una media di una rete ogni 114 minuti. Un aspetto molto apprezzato dalla dirigenza sportiva del Monaco, ma lo stesso L'Équipe sottolinea che, sebbene le notizie siano positive, nessuna decisione sul futuro dell'attaccante verrà presa fino alla fine della stagione.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

La squadra di Sébastien Pocognoli è attualmente impegnata nella lotta per un posto in Champions League, un fattore chiave per determinare la flessibilità finanziaria e le opzioni di mercato. Un altro aspetto da considerare è l'accordo finanziario tra il giocatore e il Monaco. Al momento Fati guadagna 250.000 euro netti al mese, una cifra inferiore al budget del club e che dovrebbe essere rivista se l'attaccante volesse trasferirsi a titolo definitivo nella squadra di proprietà dell'imprenditore russo Dmitri Rybolovlev.