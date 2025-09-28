Quattro reti in tre partite: Ansu Fati è tornato a segnare.

Federico Iezzi Collaboratore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 21:07)

Un talento che sembrava perso e che ora si sta ritrovando. Parliamo di Ansu Fati, che per qualche tempo è sembrato l'erede di Messi ma si è lentamente perso. Fino all'inizio di questa stagione, che sta giocando col Monaco in Ligue 1. Lo dimostra un dato: 4 gol in tre partite, ma in appena 97 minuti di gioco, dato che è sempre entrato da subentrante e mai, per ora, da titolare.

L'inizio carriera di un predestinato, poi gli infortuni — Cresciuto con il Barcellona, la sua carriera sembrava sfolgorante. Scandito da una serie di record battuti da giovanissimo: il più giovane marcatore del Barça nella Liga e poi il più giovane in assoluto a fare gol in Champions League. E ancora: il più giovane di sempre a segnare nel Clasicoe il primo calciatore con meno di 18 anni a firmare una marcatura in Champions League. E poi la consacrazione, con l'eredità della 10 di Messi.

Ma nel frattempo qualcosa è andato storto: il 7 novembre 2020 Fati si fa male e rimane fuori un anno. Nella stagione successiva è letteralmente flagellato da una lunga serie di problemi muscolari. Dopo la deludente stagione del 2022/23, viene mandato in prestito al Brighton dove però gioca poco e segna ancora meno.

La rinascita a Monaco — Dopo una stagione deludente, il Barcellona ha mandato Ansu Fati ancora in prestito, questa volta al Monaco. E in Francia, sotto la guida del tecnico Hutter, sembra rinato e tornato il grande giocatore che abbiamo visto nei suoi primi anni col Barça. In tre partite giocate, infatti, ha segnato quattro gol. Ma non solo: lo ha fatto entrando sempre come sostituto e giocando in totale appena 97 minuti complessivi. E i quattro gol messi a segno finora sono lo stesso numero di marcature che ha totalizzato nelle due annate precedenti.