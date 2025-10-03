I detentori della FA Cup e del Community Shield continuano a far parlare di loro grazie alle ottime prestazioni che sta fornendo

Jacopo del Monaco 3 ottobre - 11:54

Il Crystal Palace sta continuando a sorprendere tutti e, con la vittoria di ieri sera contro la Dinamo Kiev, ha stabilito un record incredibile. Il club della Premier League ha disputato 19 partite senza ottenere sconfitte, superando la striscia positiva del 1969. Le Eagleas, in 120 anni di storia, hanno scritto ancora una volta la storia.

Record per il Crystal Palace: imbattuti da 19 partite di fila — Fino a pochi mesi fa, il Crystal Palace allenato dall'austriaco Oliver Glasner non aveva mai vinto un trofeo importante in tutta la sua storia. A maggio, le Eagles hanno vinto la FA Cup battendo 1-0 il Manchester City in finale grazie alla rete di Eberechi Eze, oggi all'Arsenal. Ad agosto, il club rossoblù ha giocato la finale del Community Shield contro il Liverpool Campione d'Inghilterra e ha vinto ai calci di rigori. In questa stagione, la squadra londinese avrebbe dovuto giocare l'Europa League avendo vinto la coppa nazionale ma, visto che il proprietario è lo stesso dell'Olympique Lione, è stata retrocessa in Conference League. Fino ad ora, il Crystal Palace non ha ancora perso una partita di quest'annata ed in Premier League è terzo con 12 punti ottenuti dopo tre vittorie ed altrettanti pareggi.

Ieri sera, ha fatto il suo debutto in Conference League e, più in generale, in una competizione europea. Presso l'Arena Lublin in Polonia, gli inglesi hanno affrontato gli ucraini della Dinamo Kiev contro cui ha vinto 0-2. Il colombiano Daniel Munoz ha sbloccato il match diventando il primo marcatore delle Eagles in Europa e nella ripresa Edward Nketiah ha realizzato la rete del raddoppio. Grazie a questa vittoria, i rossoblù realizzano un importante record dei suoi 120 anni di storia, avendo esordito tra i professionisti nel 1905. Come riportato dal sito inglese talkSPORT, il Crystal Palace ha collezionato 11 vittorie ed 8 pareggi, restando imbattuto per 19 match consecutivi. La squadra di Glasner superato il precedente record del 1969, quando il tecnico era Bert Head.