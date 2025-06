I parigini hanno rinunciato al pagamento rateizzato di Barcola per andare in soccorso dei rivali, che si trovano in una situazione molto difficoltosa

Il Lione versa in uno stato di grande difficoltà economica e si trova alle prese con una situazione davvero complessa. Nei giorni scorsi era arrivata la retrocessione in Ligue 2, per via dei grandi debiti contratti dal club. Nello specifico, la cifra cui avrebbe dovuto far fronte il presidente John Textor superava i 500 milioni di euro. Una somma enorme, difficile da colmare anche solo in parte. Per questo motivo, l'imprenditore americano ha rassegnato le proprie dimissioni nella mattinata di oggi. Al suo posto, è stata nominata Michele Kang, che subentra dunque alla guida dell'OL, con il complicato compito di risollevarne le sorti.

Lione, un aiuto a sorpresa dal Psg? — Nelle ultime ore ha preso piede una possibilità che avrebbe del clamoroso: il Psg avrebbe intenzione di rinunciare al pagamento rateizzato per Bradley Barcola, andando a versare l'intera somma nelle casse del Lione in un'unica tranche. In questo modo, i conti dei Gones potrebbero giovare di un effetto positivo, rientrando di un importo importante.

Un grande gesto da parte dei parigini, soprattutto in considerazione della rivalità tra le due squadre. In particolare, nell'ultimo campionato c'erano stati vari momenti di tensione tra i presidenti Nasser Al-Khelaifi e John Textor, per via di alcune decisioni arbitrali. Tuttavia, questi dissapori sembrano essere ormai parte del passato, con un riavvicinamento tra le parti.

Michele Kang nommée présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger devient directeur général

— Olympique Lyonnais (@OL) June 30, 2025

Barcola al Psg, le cifre — Come rivelato da Paris Team, il Psg si sarebbe dunque offerto di saldare anticipatamente le proprie rate con il Lione per il talentuoso esterno francese. Le cifre dell'affare sono pari a 45 milioni di euro, più altri 5 di eventuali bonus. Una somma importante, ma che i parigini hanno la possibilità di pagare, sia per la potenza economica di cui dispone la proprietà del club, sia per i grandi traguardi raggiunti in questa stagione.

Il versamento anticipato di questo importo fornirebbe una grande iniezione di liquidità nella casse dell'OL, con dei grandi effetti benefici sulla situazione debitoria in cui versa. Ciononostante, l'attenzione nei confronti della società di Paulo Fonseca resta altissima e non è detto che questo sforzo sia sufficiente a salvarne le sorti.