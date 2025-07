Servono 200 milioni per evitare la retrocessione amministrativa: le mosse della nuova presidente dell'OL per raddrizzare una stagione già in forte salita

Mattia Celio Redattore 4 luglio - 10:16

Da ormai più di un mese il Lione sta vivendo uno dei momenti più delicati, se non il più delicato, della sua storia. La retrocessione in Ligue2. per irregolarità finanziarie è stato un duro colpo per i tifosi dell'OL. Le mosse di John Textor si sono rivelate completamente sbagliate e, in un solo colpo, ogni fatica della squadra di Paulo Fonseca per raggiungere l'Europa è andata a monte. O quasi. Come infatti riporta L'Equipe, ci sarebbe ancora una possibilità di evitare la retrocessione.

Caso Lione, servono 200 milioni per evitare la Ligue2 — Il Lione si troverà a giocare nella serie cadetta francese dopo 35 anni dall'ultima volta. La retrocessione per motivi finanziari ha dato inizio ad un incubo per l'OL dal quale sembra non esserci via di uscita. Ma forse esiste ancora un'ancora di salvezza. Il 10 luglio il club lionese dovrà presentarsi davanti alla DNCG, l’autorità di controllo finanziario del calcio francese, e per scongiurare la retrocessione amministrativa al club è stato indicato un obiettivo preciso: dovrà reperire complessivamente 200 milioni di euro.

Come riporta L'Equipe, di questa somma almeno 100 milioni dovranno essere presenti nei conti del club entro i prossimi sette giorni, ossia prima dell’udienza. La restante parte, gli altri 100 milioni, dovrà essere generata entro la fine della stagione sportiva, ovvero tramite entrate come premi legati alle competizioni e cessioni di calciatori. All'udienza del 10 luglio non prenderà parte John Textor, dimessosi ad inizio settimana, ma la nuova presidente Michelle Kang, accompagnata dal direttore generale Michael Gerlinger.

Un'impresa non facile data la situazione economica molto delicata della società, se poi si aggiunge il fatto che buona parte dei calciatori andrà via per contratto in scadenza, come ultimamente è stato per la bandiera Alexandre Lacazette. Tuttavia, il futuro dell'OL si deciderà in gran parte da questa cruciale manovra finanziaria. Come si dice in generale: "La speranza è l'ultima a morire".