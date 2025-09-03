L'episodio è avvenuto nel corso dell'ultimo weekend di Bundesliga, con l'autore degli insulti immediatamente identificato e allontanato dalla polizia

Jacopo del Monaco 3 settembre - 18:34

L'ultima giornata di Bundesliga è stato macchiato ancora una volta da uno spiacevole episodio di razzismo, registrato durante la partita tra Lipsia e Heidenheim. Un tifoso della squadra ospite ha insultato con tanto di verso della scimmia Ezechiel Banzuzi e Johan Bakayoko, due nuovi acquisti del Lipsia.

Razzismo durante la partita tra Lipsia ed Heidenheim — Ancora una volta ci troviamo a parlare di razzismo nel mondo del calcio. Come riportato da Leipziger Zeitung, l'episodio è avvenuto nel corso del match della massima divisione tedesca tra il Lipsia e l'Heidenheim. Durante la partita, vinta 2-0 dal Bullen, un 36enne tifoso della squadra ospite ha rivolto insulti di matrice razzista con aggiunta di versi della scimmia nei confronti di due calciatori avversari: Ezechiel Banzuzi e Johan Bakayoko. Fortunatamente, i presenti alla Red Bull Arena ed il club sono intervenuti e hanno trovato il colpevole, portato via dall'impianto sportivo e consegnato alle forze dell'ordine per essere identificato.

Come spiega il quotidiano, il soggetto è ora sotto indagine per incitamento all'odio. Nel caso in cui questo individuo dovesse risultare colpevole, gli verrebbe esclusa la possibilità di entrare in tutti gli stadi della Germania. Il Lipsia, inoltre, ha ringraziato i presenti per il rapido ed importante intervento. Vista la distanza tra il campo e gli spalti, anche i due giocatori coinvolti verranno sentiti per capire se abbiano sentito o meno i cori.

In riferimento all'accaduto, i dirigenti del club tedesco hanno dichiarato: "Il Lipsia è sinonimo di diversità, apertura, dignità a livello umano, e tolleranza, che sono tutti valori fondamentali della nostra società. Per noi, quindi, è inequivocabilmente chiaro che le nostre squadre, il nostro stadio ed il nostro club sono diversi. Noi ci opponiamo sempre ed in maniera inequivocabile ad ogni forma di razzismo, xenofobia e discriminazione".