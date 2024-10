Lipsia, tegola Xavi Simons: operazione alla caviglia e lungo stop

Brutte notizie per il Lipsia, che perderà Xavi Simons per diverso tempo: il calciatore olandese si è operato quest'oggi alla caviglia.

Luca Paesano 26 ottobre - 21:40

È arrivata nelle scorse ora la diagnosi dopo il brutto infortunio subito da Xavi Simons nella sfida di Champions League contro il Liverpool e non sono affatto buone notizie per il Lipsia. Come si può leggere dal comunicato sul sito ufficiale del club tedesco, il calciatore olandese ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia sinistra. Dopo alcune valutazioni condivise con lo staff medico, l’ex PSG e Barcellona ha deciso di ricorrere all’intervento chirurgico per risolvere il problema.

Lipsia, infortunio serio per Xavi Simons: si è operato — Nel referto medico pubblicato dalla società della Red Bull venivano annunciate successive valutazioni da fare sulla terapia da seguire. Ebbene, la decisione è arrivata.

Come riporta la Bild, Xavi Simons non era presente quest’oggi sugli spalti della Red Bull Arena per seguire la gara del Lipsia, che si è imposto per 3-1 sul Friburgo. Il calciatore è infatti volato questa mattina a Monaco di Baviera per sottoporsi ad intervento chirurgico alla caviglia sinistra, come testimoniato dallo stesso fantasista sui social.

Sempre stando a quanto scrive il quotidiano tedesco, il talento olandese ha optato per l’operazione per poter risolvere al meglio il problema ed abbassare il rischio di possibili ricadute future. Insomma, come aveva anche detto Marco Rose in conferenza stampa, Xavi Simons vuole giocare ancora tanti anni ad altissimi livelli.

Infortunio Xavi Simons, i tempi di recupero — Come annuncia la Bild, con ogni probabilità è già finito con un paio di mesi di anticipo il 2024 calcistico di Xavi Simons. Per tracciare un piano di recupero più dettagliato servirà attendere la risposta del calciatore all’operazione, ma si può presumere che il suo rientro in campo potrebbe avvenire solamente nei primi mesi del 2025. Una notizia che interessa da vicino anche i tifosi dell’Inter, che affronteranno proprio il Lipsia in Champions League il 26 novembre. L’assenza di Xavi Simons è sicuramente un pensiero in meno a cui dover badare.