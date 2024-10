Xavi Simmons ha rimediato un brutto infortunio durante la partita di Champions League tra Lipsia e Liverpool.

Gennaro Di Finizio 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 16:15)

Un infortunio che ovviamente sta facendo tremare una squadra intera. Per il Lipsia la Champions League ha un sapore veramente amaro: la squadra tedesca fino a questo momento non ha raccolto nemmeno un punto nella League Phase, ed in patria c'è chi sta puntando il dito in maniera importante.

Molti giornalisti tedeschi, infatti, stanno commentando il cammino del Lipsia in Champions, additando la squadra di Maro Rose come estremamente sovradimensionata rispetto al valore effettivo della rosa.

Ed effettivamente quanto accaduto in Champions parla di una compagine che ha dovuto lasciare punti contro Atletico Madrid, Juventus e Liverpool, certo non proprio squadra abbordabili ma all'interno di una competizione improntante come il massimo torneo continentale, è ovvio che il tenore degli incontri sia di un livello molto alto.

Lipsia, piove sul bagnato: infortunio per Xavi Simmons — Come de non bastasse, il Lipsia adesso dovrà fare anche i conti con un brutto infortuni che riguarda Xavi Simmons, centrocampista in prestito alla squadra tedesca dal Paris Saint Germain. Già in presa diretta l'infortunio sembrava effettivamente importante, ma adesso è arrivata anche la conferma.

Visualizza questo post su Instagram

"Xavi ha purtroppo subito una lesione ai legamenti della caviglia sinistra nella partita di Champions League di ieri contro il Liverpool e quindi salterà diverse settimane. Il metodo di trattamento deve ancora essere deciso", recita il comunicato ufficiale in seguito alla partita di ieri contro il Liverpool.