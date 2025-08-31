Analisi del match tra le due squadre inglesi, le due squadre sono abituate ad affrontarsi e ci aspettiamo una gara tesa, i dettagli saranno decisivi

Giorgio Abbratozzato 31 agosto - 08:30

Liverpool-Arsenal sarà il big match del weekend, la partita si giocherà alle 17:30 e sarà valevole per il terzo turno in Premier League. Entrambe le squadre vorranno sfruttare il passo falso del Tottenham per prendere il comando della classifica. Arrivare primi alla sosta delle nazionali, battendo una diretta rivale, potrebbe dare una grande carica per i prossimi mesi.

Liverpool-Arsenal Il pronostico di DDD — I bookmaker prevedono una partita equilibrata, ma sono i Reds a partire favoriti con il segno 1 quotato 2.30. Il pareggio è l'ipotesi meno probabile ed è valutata 3.40 mentre una vittoria dei Gunners ha una quota di 3.10.

La partita sarà sicuramente molto tattica, le due squadre si conoscono molto bene e si sono studiate diverse volte negli anni. L'Arsenal di Arteta potrebbe sfruttare i calci piazzati, è risaputo che il tecnico spagnolo è molto attento su questo particolare. Una partita del genere potrà essere decisa da degli episodi, ci aspettiamo un gol nel primo tempo e due nel secondo, il nostro pronostico è di 1-2 o 2-1, sarà una partita che arriverà in bilico fino ai minuti finali e potrà essere decisa da una giocata.

I precedenti negli ultimi anni — Negli ultimi anni questa sfida ha spesso regalato grandi emozioni, mettendo in risalto una preparazione tattica che, di volta in volta, ha fatto pendere l’ago della bilancia da una parte, o dall’altra.

Negli ultimi 8 scontri tra le due squadre si sono verificati 4 pareggi, 2 vittorie per i Reds e 2 per i Gunners. I numeri non sono casuali, spesso le sfide si sono concluse con il risultato di 1-1 o 2-2 o 2-1. Le due squadre in questa sessione di mercato hanno voluto rinforzare i rispettivi attacchi aggiungendo elementi dalla qualità elevata e con uno spiccato senso del gol. I due arrivi di Gyokeres e di Ekitike potrebbero fare la differenza in una partita del genere, 2 gol per il primo e 2 gol e un assist per il secondo. Se uno dei due dovesse trovare il gol potrebbe risultare decisivo per il risultato finale.