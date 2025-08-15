Liverpool-Bournemouth, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

I Reds vogliono partite subito forte per difendere il titolo, mentre gli Cherries proveranno a fare uno sgambetto ai loro avversari

Jacopo del Monaco 15 agosto - 09:30

Ecco tutte le informazioni necessarie sul dove vedere la partita tra il Liverpool ed il Bournemouth, che inaugurerà la Premier League 2025/2026. Le due squadre si affronteranno stasera alle ore 21:00 ad Anfield.

Come arrivano le due squadre alla partita — Lo scorso mese, purtroppo, il Liverpool ed il mondo del calcio in generale hanno pianto la prematura scomparsa di Diogo Jota. Parlando di calciomercato, invece, il club Campione d'Inghilterra ha salutato giocatori importanti come TrentAlexander-Arnold, Luis Diaz e Darwin Núñez, ma ne ha presi altri del calibro di Jeremie Frimpong, Milos Kerkez dal Bournemouth, Florian Wirtz e Hugo Ekitiké. Dopo le amichevoli, tra cui figura una sconfitta per 2-4 contro il Milan di Allegri, i Reds di Arne Slot hanno perso ai calci di rigore il primo trofeo stagione: il Community Shield, andato al Crystal Palace.

Il Bournemouth, invece, in questa sessione di calciomercato ha venduto alcuni giocatori a peso d'oro come il già citato Kerkez, Dean Huijsen al Real Madrid ed il più recente Ilya Zabarnyi al Paris Saint-Germain. La squadra di Andoni Iraola ha fatto anche acquisti come Truffert, il portiere Petrović ed il difensore Bafodé Diakité. Nelle amichevoli pre-campionato, la squadra inglese ha collezionato due vittorie, di cui una contro l'Everton, ed altrettanti pareggi e sconfitte, perdendo contro Manchester United e West Ham.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, entrambi gli allenatori dovrebbero schierare i rispettivi titolari. Per i RedsRyan Gravenberch non ci sarà per squalifica, visto che è stato espulso nell'ultima giornata della scorsa Premier League contro il Crystal Palace.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. All: Slot

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Truffert, Senesi, Hill, Smith; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Evanilson. All: Iraola

Liverpool-Bournemouth, dove vedere il match — Il match tra i Campioni d'Inghilterra e gli Cherries si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e su NOW TV.