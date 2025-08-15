La squadra di Arne Slot parte favorita per il match: pronostici decisamente contrari alle Cherries per la sfida di domani

Federico Iezzi Collaboratore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 10:16)

Agosto è tempo di vacanze, sole e mare. Ma è anche il mese in cui il calcio dei campionati torna presente nella nostra quotidianità. Domani, 15 agosto, riparte infatti il più atteso fra i campionati europei: la Premier League. E la stagione si apre in casa dei vincenti dello scorso campionato, ad Anfield con Liverpool contro Bournemouth. Ecco il nostro pronostico per la prima partita della Premier League 2025/26.

Come arriva il Liverpool alla partita — La squadra di Arne Slot è sicuramente tra le favorite per la vittoria di questo campionato. I Reds sono reduci da una serie di amichevoli in cui hanno dato sfoggio delle loro potenzialità perdendo solo contro il Milandi Allegri. Nel corso dell'estate, inoltre, i Reds si sono concessi un mercato a dir poco faraonico che ha portato ad Anfield grandi talenti. Sede principale dello shopping del club con le magliette rosse è stata la Bundesliga.

Dal Bayer Leverkusen, infatti, sono arrivati due giocatori: Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. Il primo, pagato ben 125 milioni, è considerato uno dei più forti e talentuosi centrocampisti presenti nel panorama calcistico europeo. Per il terzino olandese, invece, i Reds hanno speso 40 milioni. Dal Francoforte arriva invece la punta, Hugo Ekitikè che è stato pagato 80 milioni di sterline. Non solo un mercato di acquisti, ma anche di partenze. Diversi nomi importanti hanno infatti lasciato il club di Anfield: Trent Alexander-Arnold, Darwin Nunez e Luis Diaz su tutti.

Come arriva il Bournemouth alla partita — Le Cherries, allenate da Andoni Iraola, sono da qualche anno una presenza stabile in Premier seppur fra alti e bassi. Nella scorsa stagione hanno concluso con una dignitosa nona posizione e questo anno puntano a migliorare il piazzamento. Per quanto riguarda le amichevoli estive le prestazioni non sono state esaltanti ma nemmeno del tutto negative: due sconfitte, subite ad opera di West Ham e Manchester United, due vittorie, contro Everton e Hibernian, e due pareggi contro la Real Sociedad e la sua squadra B. Un mercato decisamente meno faraonico rispetto a quello dei rivali di domani per il club del presidente americano Bill Foley. Si è infatti pensato a rinforzare il gruppo in alcuni ruoli chiave: dal Chelsea è arrivato il portiere Petrovic, dal Lille il centrale difensivo Diakitè e dallo Stade Rennes il terzino sinistro Truffert.

Il pronostico di Liverpool-Bournemouth — I pronostici, ovviamente, sono tutti a favore del club di casa. La disparità di talento fra le due squadre è, del resto, evidente. Senza contare il fattore campo, con Anfield che vorrà sicuramente far sentire il suo supporto nella prima di campionato. Anche i precedenti sono favorevoli alla squadra di Arne Slot. Il Liverpool ha vinto 11 delle 12 partite giocate in Premier contro il Bournemouth e non perde nella prima giornata di campionato dal 2012.