Da quel 29 Maggio del 1985 sono passati 41 anni. Le vittime della tragedia dell'Heysel furono 39, e ogni anno il 29 Maggio vengono celebrate e ricordate. Quest'anno il memoriam ha un sapore diverso: all'Anfield è stato inaugurato "Forever Bound", un memoriale che racconta e ricorda i tifosi scomparsi in quel fatidico giorno.

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Liverpool, nel ricordo di Heysel nasce "Forever Bound"

LIVERPOOL, REGNO UNITO - 5 APRILE: La leggenda della Juventus Michel Platini (a sinistra) e la leggenda del Liverpool Ian Rush posano accanto a una targa commemorativa del 20° anniversario della tragedia dello stadio Heysel, prima della partita di andata dei quarti di finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Juventus ad Anfield, il 5 aprile 2005 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Nel giorno del 41esimo anniversario della tragedia di Heysel il Liverpool inaugura "Forever Bound". Il nome è abbastanza esplicativo - "Per sempre uniti" - a simboleggiare il legame indissolubile tra i tifosi e i reds. Ma anche a simboleggiare l'unione tra Liverpool e Juventus, che per sempre saranno legate dal dolore di quel giorno del 1985. "Forever Bound" è stato inaugurato dopo essere stato annunciato nello scorso anniversario, ed ha preso il posto della targa originale, situata sulla parete dello stand intitolato a Sir Kenny Dalglish.

Sul memoriale compaiono tutti e 39 i nomi e cognomi delle vittime di quel giorno. Ci sono anche due sciarpe annodate, a confermare il messaggio di unione tra i reds e i bianconeri dopo la tragedia di Bruxelles. A completare l'opera una frase sull'importanza del ricordo e della commemorazione, oltre al rispetto per le vittime e per tutte le loro famiglie. Il memoriale dei reds segue quello inaugurato lo scorso anno a Torino, in occasione del 40esimo anniversario, intitolato "Verso Altrove".

Le parole dell'AD del Liverpool

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Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato ovviamente i dirigenti del Liverpool, ex calciatori, rappresentanti dei tifosi e, ovviamente, rappresentanti della Juventus., AD del Liverpool, ha parlato a tutti dell'importanza del ricordo. "È un privilegio svelare oggi '' a nome di tutti i membri del Liverpool Football Club.".

L'AD ha poi aggiunto: "Siamo onorati di dare il benvenuto ai nostri amici della Juventus ad Anfield oggi e siamo uniti in solidarietà e memoria dei 39 tifosi che hanno tragicamente perso la vita all'Heysel. Questo è un momento per tutti noi per fermarci e riflettere e impegnarci ancora una volta per garantire che la loro memoria continui a vivere".

A lui si è aggiunto Ian Rush, che in quella finale ci ha giocato: "Oggi è un momento profondamente commovente. È difficile credere che siano trascorsi più di 40 anni da Heysel, ma il ricordo di quel giorno non svanisce mai. Questo nuovo memoriale significa molto per tutti noi".

Il memoriale inaugurato dal Liverpool è simbolo di quanto la società si impegni per ricordare le vittime di quel terribile evento, ed è un monito a non dimenticare mai ciò che accaduto ma piuttosto rispettare ed onorare la memoria delle vittime.

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