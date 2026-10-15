Nei prossimi giorni, il Liverpool allenato da Andoni Iraola tornerà in campo in vista del prossimo impegno di Premier League. La squadra inglese, infatti, alle ore 16:00 di sabato 17 ottobre giocherà in casa del Brentford in occasione della settima giornata della massima competizione inglese. L'incontro che si disputerà presso il Brentford Community Stadium metterà in palio tre punti molto importanti per i Reds che, dopo la sconfitta per 0-3 ad Anfield contro il Manchester City, hanno intenzione di riscattarsi subito a livello nazionale in modo tale da raggiungere la doppia cifra di punti in campionato. Nel corso della giornata odierna, il sopracitato allenatore spagnolo ha presentato la gara in conferenza stampa. Inoltre, tra gli argomenti trattati, ha voluto dare un aggiornamento sulle condizioni di Giovanni Leoni.

Liverpool, Iraola: "Il recupero di Leoni è più lungo del previsto"

Durante la sessione estiva di calciomercato dello scorso anno, il Liverpool ha acquistato Leoni dalper circa. Nel corso della stagione, il classe 2006 ha giocato 17 partite ine diverse squadre hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Alla fine, i Reds hanno avuto la meglio e hanno portato il giovane difensore in Inghilterra. Ildello scorso anno, in occasione del match contro ilvalevole per il terzo turno della, Leoni ha debuttato con la nuova maglia. Tuttavia, al minuto 81 l'italiano ha lasciato il campo a causa di un grave infortunio al. Di conseguenza, ha finito anzitempo la sua prima stagione inglese.

Liverpool, Inghilterra - 23 settembre 2025: Giovanni Leoni del Liverpool riceve cure mediche per un infortunio prima di essere sostituito durante la partita del terzo turno di Carabao Cup tra Liverpool e Southampton ad Anfield. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Iraola ha parlato delle condizioni del 19enne e ha spiegato che il rientro, previsto per questo mese, è stato posticipato a novembre con lo scopo di evitare ulteriori rischi. Le parole del tecnico: "Il recupero è più lungo del previsto. Volevamo farlo allenare con la squadra durante la sosta, ma si dovrà aspettare la prossima e quindi abbiamo perso un mese. Quando ho parlato con lo staff medico dell'infortunio di Giovanni, mi hanno spiegato che non riguarda soltanto la lesione del legamento crociato anteriore, ma anche diverse parti interne del ginocchio. Adesso lui deve avere molta fiducia in se stesso e la riabilitazione va gestita bene. Il nostro obiettivo è che ricominci gli allenamenti durante la prossima pausa".