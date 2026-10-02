Il Liverpool attende Giovanni Leoni: l'infortunio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio è ormai alle spalle
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Un debutto che si trasforma in incubo, dodici mesi vissuti lontano dal boato della folla e un percorso silenzioso per riprendersi il futuro. La traiettoria inglese di Giovanni Leoni ha conosciuto il lato più severo del professionismo prima ancora di poter mostrare le proprie qualità sul campo. Ora, dopo un anno passato ai box per recuperare, per il giovane difensore italiano il calvario sembra essere finalmente giunto all'ultimo capitolo.
Leoni, il ritorno in gruppo dopo l'infortunio col SouthamptonSecondo quanto riportato da The Athletic, il Liverpool si prepara a riabbracciare a pieno regime il centrale diciannovenne, che dovrebbe riprendere gli allenamenti con la squadra tra una quindicina di giorni. Una liberazione, visto che Leoni è lontano dai campi dal suo esordio assoluto con la maglia dei Reds contro il Southampton, quando la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio ha bloccato bruscamente la sua ascesa in Premier League. Un dazio pesantissimo che ne ha frenato l'impatto, ma che non ha scalfito la stima che la dirigenza nutre nei suoi confronti.
La linea verde del LiverpoolIl rientro di Leoni rappresenta una boccata d'ossigeno preziosa per una retroguardia che già offre ottime garanzie, ma che guarda con decisione al futuro. Prelevato dal Parma nell'agosto del 2025 con un investimento di 26 milioni di sterline, il difensore azzurro è parte del reparto arretrato con altri astri nascenti come Jeremy Jacquet e Mor Talla Ndiaye. Il recupero dell'italiano amplia ulteriormente il ventaglio di scelte e di alternative a disposizione di Iraola.
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Sacrifici, lingua e dedizioneA colpire lo staff del Liverpool è stata soprattutto la tenuta mentale di Giovanni Leoni durante la lunga riabilitazione. Invece di tornare a casa in famiglia, Leoni ha voluto completare l'intero recupero all'interno dell'AXA Training Centre di Kirkby. Mesi di lavoro ai box sfruttati non solo per la riatletizzazione, ma anche per migliorare l'inglese e assimilare a fondo le dinamiche e le aspettative dell'universo Reds. Una incrollabile dedizione che ha impressionato profondamente chi lavora dietro le quinte, pronto a riaccoglierlo sul campo.
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