Nonostante il rinnovo contrattuale fino al 2027, l'attaccante ex Roma ha deciso di chiudere la sua esperienza con i Reds: dopo esattamente nove stagioni e numeri strabilianti è arrivato il momento di separarsi ufficialmente

Vincenzo Di Chio 24 marzo - 20:57

Adesso è tutto vero: Mohamed Salah saluterà il Liverpool al termine della stagione, chiudendo un capitolo straordinario di nove anni ad Anfield. Arrivato dalla Roma nell'estate del 2017, l'egiziano si è imposto come uno dei giocatori più determinanti nella storia recente dei Reds, diventando un simbolo della rinascita offensiva del club sotto la guida di Jurgen Klopp.

In nove stagioni, Salah ha segnato 255 gol in 435 presenze, piazzandosi al terzo posto nella classifica dei marcatori di sempre del Liverpool. Il suo apporto è stato decisivo in tutti i principali successi del club: 2 Premier League, 1 Champions League, 1 Fa Cup,2 Coppe di Lega, 1 Supercoppa Uefa e 1 Coppa del Mondo.

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Il comunicato della società — Agli incredibili traguardi dell'attaccante si aggiungono numerosi riconoscimenti personali, tra cui 4 Scarpe D'oro della Premier League, che testimoniano il suo ruolo da assoluto protagonista in campo e la sua capacità di fare la differenza nelle partite più delicate. Prima dell'annuncio ufficiale dell'addio, l'egiziano aveva recentemente firmato un prolungamento contrattuale che lo avrebbe legato ai Reds fino al 2027, a testimonianza della fiducia reciproca tra società e giocatore. Il Club ha poi confermato l'addio dell'attaccante con una nota ufficiale:

"Momo Salah è stato una figura centrale nella nostra storia recente. La sua classe, il suo impegno e la sua leadership in campo ci hanno portato a trionfi indimenticabili. Ringraziamo lui per tutto ciò che ha dato al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro."

Oltre alla nota, l'annuncio è stato condiviso anche tramite un video sui canali sociali dello stesso egiziano, in cui l'attaccante ringrazia i tifosi per il supporto costante e per aver reso indimenticabile il suo percorso a Liverpool. L'ex Chelsea ha sottolineato di voler comunicare il suo addio con trasparenza, come segno di rispetto per la tifoseria, e ha ribadito il suo impegno a dare il massimo fino alla fine della stagione, concentrandosi sugli obiettivi della squadra prima di celebrare il suo straordinario percorso.

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L'eredità di Salah ad Anfield — Il "Faraone" lascia i Reds come una delle figure più iconiche degli ultimi decenni. Oltre ai numeri impressionanti e ai trofei conquistati, il suo impatto si è visto anche nella mentalità della squadra e nell'entusiasmo dei tifosi, che hanno celebrato la sua velocità, il fiuto del gol e la capacità di rendersi decisivo nelle partite decisive.

Il suo addio segna la fine di un'era, ma la sua eredità rimane indelebile: dalle corse sulla fascia destra ai gol spettacolari, L'ex Fiorentina ha saputo trasformare ogni partita in un momento indimenticabile. Nei prossimi mesi, i tifosi avranno modo di celebrare a pieno il suo contributo straordinario, mentre l'attaccante continuerà a dimostrare il suo valore e il suo senso di appartenenza fino all'ultima giornata di questa stagione, chiudendo in bellezza il capitolo Anfield della sua carriera.

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